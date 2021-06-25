ANTGİAD Başkanı Sert: "Antalya’da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı "

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANTGİAD Başkanı Sert: "Antalya’da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı "

İHA

ANTGİAD Başkanı Sert: "Antalya’da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı "

Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) çevrimiçi olarak düzenlediği ‘ANTGİAD ve Bir Lider’ programına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal konuk oldu. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, üyelerin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. ANTGİAD’ın girişimcilik konusunda da gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, “Gençlerin startup ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya’nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız.

Birlikte ilerlemeye hazırız
Programa dernek çalışmaları, projeleri ve girişimcilik ile ilgili bilgiler vererek başlayan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalya’nın en köklü iş insanları derneği olduklarını ifade etti. Dernek olarak 32 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Sert, ANTGİAD’ın faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana kent dinamikleriyle birlikte Antalya için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Gençliğin verdiği enerjiyi ve dinamizmi kent için kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Sert, “Bizler ANTGİAD olarak mottosu ‘Birlikte İlerleriz’ olan bir derneğiz. Birlikteliğin gücüne çok fazla inanıyoruz. Genç iş insanları olarak her türlü projeye ve her türlü iş birliğini hazırız. Antalya için atılacak her adım geleceğimize bırakılacak bir mirastır. Biz gençler olarak hem bu mirası doğru teslim almak hem de bizden sonraki gençlere sapasağlam teslim etmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Antalya’da startup ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı
ANTGİAD’ın girişimcilik konusunda da gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, “Gençlerin startup ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya’nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız. Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ekonominin gelişmesi ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması için çok önemli” diye konuştu.
Uysal: Çocukluğumdan bu yana ekonomi haberlerini takip ediyorum
Programa konuk olarak katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışmaları ve projelerinin yanı sıra girişimcilik ve liderlik hakkında görüşlerini dile getirdi. ANTGİAD’ın konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ümit Uysal, konuşmasına gençlerin iş dünyasında olmasının önemine değinerek başladı.
İş dünyasının ve ekonominin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, “Bir hukukçu olmama rağmen çocukluğumdan bu yana ekonomi haberlerine ayrı bir ilgim var. Ekonomi haberlerini kesintisiz olarak takip ederim. Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın ekonomi haberlerini takip etmeye çalışıyorum. Hukukçuluk zamanında değil ama bugün bir yerel yönetimin başındayken bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bütçe yapıyoruz, geleceği planlamaya çalışıyoruz. Bunların tamamı ekonomi ile oluyor” dedi.

Turunç Masa 7/24 çalışıyor
Konuşmasına belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler vererek sürdüren Başkan Uysal, pandemi döneminde sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak sürdüğünü ifade etti. Son 1 buçuk yıldır belediye olarak çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Uysal, “Bu süreci en başından bu zamana Turunç Masa’nın 7/24 kesintisiz çalışması ile sürdürüyoruz. Hem sosyal yardımlar olsun hem de temizlik çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Muratpaşa’da yaşayan vatandaşlarımızı sosyal belediyecilik anlayışıyla hiç yalnız bırakmadık” şeklinde konuştu.
Programda Başkan Ümit Uysal, Kırcami’nin son durumu, Muratpaşa Kariyer Ofisi, dijital dönüşüm ve akıllı kentler ile katılımcıların sorularını cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sulama havuzuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Karı-koca 1 yıl arayla iki ayrı olayda vefat etti Eşi de geçtiğimiz yıl ineğin bağlı olduğu ipe ayağı dolanıp sürüklenmiş ve hastanede hayatını kaybetmişti
YEREL HABERLER Sulama havuzuna düşen yaşlı kadın hayatını ...
(ÖZEL) Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti Doğum günü kutlaması için eşini beklerken acı haberi aldı, gözyaşlarına boğuldu Kaza sonrası pastanın etrafa dağılması yürekleri sızlattı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken ...
Akdeniz, gezegenin en hızlı ısınan ve en tuzlu denizi haline geldi
YEREL HABERLER Akdeniz, gezegenin en hızlı ısınan ve en tuzlu denizi ...
40 bin yıllık balık kılçığından Anadolu mutfağına yemek yolculuğu Ömür Akkor'un yeni hedefi 40 bin yıllık bir yemek yolculuğu
YEREL HABERLER 40 bin yıllık balık kılçığından Anadolu mutfağına ...
Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın ...
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu Kadınlar su taşırken, erkekler ellerine buldukları demir ile fabrikanın kapısını kırdı Yangın 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ...
Hurdalıktaki araçlar alev alev yandı
YEREL HABERLER Hurdalıktaki araçlar alev alev yandı
Antalya'da tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da tur midibüsü ile hafif ticari araç ...
Zabıta fırınları denetledi
YEREL HABERLER Zabıta fırınları denetledi
Yamaçtan düşüp ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yamaçtan düşüp ağır yaralandı
Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken yakalandı Jandarmadan kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken ...
Gurbetçi genç kızın çift kol nakli hayali, Türkiye'de gerçekleşecek Almanya'da geçirdiği hastalık sonrası böbreğini, ardından iki kolunu ve ayaklarını kaybeden Beyza Doğan, annesinin bağışladığı böbrekle yaşama tutundu Diş teknisyeni genç kız, çift kol nakli için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’la görüştü
YEREL HABERLER Gurbetçi genç kızın çift kol nakli hayali, Türkiye'de ...
Rus turistler, otellerdeki Covid-19 tedbirlerine hayran kaldı İki günde 20 bine yakın Rus turistin geldiği Antalya’da, turistler tatil keyfini çıkarmaya başladı Nirvana Hotels Ceo'su Korhan Alşan: “Bu yıl çok daha tecrübeli bir şekilde sahadayız. İnsanlarla ilgili son derece güvenli bir tatil imkanı sunuyoruz” “2020 ile mukayese edilemeyecek başarılı bir sezonun realize olacağını düşünüyorum”
YEREL HABERLER Rus turistler, otellerdeki Covid-19 tedbirlerine ...
Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat kararı verdi (2)
YEREL HABERLER Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat ...
ATSO Devlet Destekleri Zirvesi Başkan Çetin:" Yeni bir istihdam teşvik modeli düşünmeliyiz "
YEREL HABERLER ATSO Devlet Destekleri Zirvesi Başkan Çetin:" Yeni ...
Şampiyon güreşçi ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçi ödüllendirildi
Antalya’da termometreler 43’ü gösterdi, sahiller doldu taştı
YEREL HABERLER Antalya’da termometreler 43’ü gösterdi, sahiller ...
Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
YEREL HABERLER Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu
Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi kapılarını yeniden açtı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi kapılarını yeniden ...
Ömür Akkor'un, yeni hedefi 40 bin yıllık bir yemek yolculuğu "Ünlü şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor: "Pandemi sürecinin bize en olumlu katkısı bir arada olma, bir arada yemek yapma, birlikte yemeğe oturma geleneklerimizi tekrar yaşatmaya başladı” "Bir yemeğin iyisi evde yapılır. Evler de yemeklerin yeniden yapılmaya başlanması beni motive etti" "Benim fazla satıp satmamam önemli değil. Önemli olan kitap içindeki kültürü, üreticiyi, helvacıyı, esnafı, pazarı, dönerciyi gün yüzüne çıkartıp, bu lezzetlerin devamını sağlamaktı" "Mağara duvarındaki balık kılçığından yola çıkarak, mutfağın nereye geldiğini, Anadolu mutfağını üst üste koyarak 40 bin yıllık bir yemek kültürünü kitaplaştıracağız”
YEREL HABERLER Ömür Akkor'un, yeni hedefi 40 bin yıllık bir yemek ...
Kaş Belediyesinden kardeş şehir Görümlü’ye proje
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden kardeş şehir Görümlü’ye proje
Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal’dan
YEREL HABERLER Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal’dan
Kumluca ve Kemer’i kapsayan içme suyu hattı döşeniyor
YEREL HABERLER Kumluca ve Kemer’i kapsayan içme suyu hattı döşeniyor