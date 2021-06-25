Kepez Balık Pazarında sona doğru

Kepez Belediyesi’nin, Fabrikalar Mahallesi’nde 12 bin 500 metre karelik alan içerisine inşa ettiği Kepez Balık Pazarı ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın yapımı devam ediyor.Özel bir tasarımla inşa edilen Kepez Balık Pazarı’nın, balıksırtına benzer mimari çizgileri de her geçen gün daha da gün yüzüne çıkıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projeden biri olan ve 30 Aralık 2020’de temeli atılan Kepez Balık Pazarı, Antalyalılara uygun fiyatta balık, Organik Pazar’da doğal ürünlere ulaşma imkanı sunacak. Kepez Belediyesi’nin, Fabrikalar Mahallesi’nde 12 bin 500 metre karelik alan içerisine inşa ettiği balık restoranları ile satış tezgahlarının olacağı Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın yapımı hızla devam ediyor. İlçeye değer kazandıracak pazarın betonarme yapısının tamamlanma aşamasına gelinmesiyle, balıksırtına benzer mimari çizgilerde gün yüzüne çıktı. Tuğla duvarının tamamlanmasının ardından, çelik konstrüksiyon çatıyla üstü kapatılacak olan çarşı, Antalyalıların hizmetine törenle açılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapım çalışması hızla devam eden Kepez Balık Pazarı’nın restoranları, dükkanları, arastası ve şehrin en küçük boyuttaki camisiyle önemli bir sosyal yaşam noktası olacağını söyledi. Kepez Balık Pazarı’nda Antalyalılara, sağlıklı beslenmede önemli bir rolü olan balığı da uygun fiyatta sunacaklarının da altını çizdi.



Mimarisi balıksırtında

Çarşının mimarisi de çok özel olarak hazırlandı. Balıksırtına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı da kullanılacak. 5 bin 467 metrekare inşaat alanından oluşan balıkçılar pazarının çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgâhı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkân ile 18 adet satış tezgâhı bulunacak. Antalyalılar için önemli bir buluşma noktası olacak çarşıda 7 bin m2 büyüklüğünde otopark ile 105 metrekare cami de hizmet verecek.

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