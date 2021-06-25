Jet ski kazasıyla ilgili Ukraynalı turist adli kontrolle serbest



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, 2 jet skinin denizde kafa kafaya çarpıştığı ve Ukraynalı Vitalii Halushko'nun (28) yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan jet ski kullanıcısı Oleksandr Kharcenko, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin önündeki su sporları merkezinden 22 Haziran'da jet ski kiralayan Ukraynalı Vitalii Halushko ile başka jet skiyi kiralayan Ukraynalı Oleksandr Kharcenko (28) ve Yulia Kharcenko (24) denize açıldı. Jet skiler, saat 12.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı. Suya düşen turistlerden Vitalii Halushko, yaralandı. Turistler, su sporları çalışanları ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Vitalii Halushko'ya ilk müdahale, doktor tarafından yapıldı. Halushko, iç kanama şüphesiyle ambulansla özel hastaneye götürüldü. Halushko, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vitalii Halushko'nun cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazada çarpışan jet skilerdeki Vitalii Halushko ile Oleksandr Kharcenko ve Yulia Kharcenko'nun aynı odada kaldıkları, otele Ukrayna'dan 9 kişilik arkadaş grubuyla tatile geldikleri öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Oleksandr Kharchenko, dün akşam saatlerinde yurt dışı yasağı uygulanarak, adli kontrolle serbest kaldı. Vitalii Halushko'nun cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp kurumu morgunda tutuluyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-06-25 11:00:37



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