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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda kurbanlık sıkıntısı yok

İHA

Bayramda kurbanlık sıkıntısı yok

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kurban Bayramı öncesinde “Hayvancılık ve Et Ticareti” başlıklı sektörel analiz toplantısı düzenledi. Kurban Bayramı’nda kurbanlık konusunda sıkıntı olmayacağını söyleyen Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Antalya’da kurbanlık için 193 bin küçükbaş, 13 bin 904 de büyükbaş hayvan varlığının olduğunu, şehir dışından da kurbanlıkların geleceğini kaydetti.
Çevrimiçi gerçekleşen toplantının moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taki Karslı yaptı. Sektör paydaşlarının katılımıyla yapılan toplantıda, hayvancılık ve et ticaretinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Et açığı küçükbaşla kapatılır
Doç. Dr. Taki Karslı, pandemide bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimin öneminin de kavrandığını söylerken, bitkisel üretimle hayvansal üretimin birbirini tamamladığına dikkat çekti. Küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki 4050 yıl içinde 35 derecelik sıcaklık artışının öngörüldüğünü kaydeden Karslı, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin önemli olduğunu, buna ilişkin politikalar için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini vurguladı.
Turizmin ve örtü altı tarımın başkenti olan Antalya’nın hayvan varlığında da iyi noktada olduğunu söyleyen Karslı, Antalya’da 800 bin keçi, 750 bin koyun, 200 bine yakın da sığır varlığı olduğunu belirtti. Karslı, Mersin’den sonra en çok keçi varlığının Antalya’da olduğuna dikkat çekti. “Et açığımız küçükbaşla kapatılır” diyen Karslı, bölgede küçükbaş hayvan varlığının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Karslı, hayvancılıkta giderlerin yüzde 70’ini yemin oluşturduğunu belirtirken, “Maliyetler nedeniyle besici büyükbaştan kaçıyor. Yem maliyetleri azaltılırsa hayvancılık maliyetleri de azalır” dedi.

Kurbanlıkta sıkıntı yok
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Antalya’da 1 milyon 600 bine yakın küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu, desteklemeler ve projelerle bu sayını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. “Geleneksel olarak küçükbaş hayvancılık sürdüren çok az ilden biriyiz. Bu potansiyeli değerlendirmek için yetiştiricimizin yanındayız” dedi. Kurban Bayramı’nda kurbanlık konusunda sıkıntı olmayacağını söyleyen Özlem Çağırıcı Armut, Antalya’da kurbanlık için 193 bin küçükbaş, 13 bin 904 de büyükbaş hayvan varlığının olduğunu, şehir dışından da kurbanlıkların geleceğini kaydetti.

"Üreticiye iki elle sarılalım"
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de, hayvancılıktaki girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerken, “Yemin çuvalı 160 TL, samanın tonu 1200 TL olmuş. Bu girdilerle besici hayvanını nasıl besleyecek. Kaba yemin yüzde 65’ini kendi üretemeyen besici hayvancılık yapamaz hale geldi. Besici artan maliyetler nedeniyle sektörden çekiliyor. Üreticiye artık bir elle değil iki elle sarılmalıyız, iki gözle değil dört gözle bakmalıyız. Üretmeyi bırakırsak eti ithal etmek zorunda kalırız. Bu döviz kurlarıyla kaç gün et ithal edebiliriz, siz söyleyin” diye konuştu. Et açığının küçükbaş hayvancılıkla kapatılacağının söylendiğini ancak küçükbaşın besleneceği mera alanlarının bir bir yok edildiğini kaydeden Alp, “Mera alanları gelişmedikçe küçükbaşı nerede yetiştireceğiz” dedi.

Diyanete kurbanlık çağrısı
ATB Meclis Üyesi Ata Sönmez ise, 1 kilogram etin maliyetinin 50 TL olduğunu söylerken, girdi maliyetleri karşısında et fiyatının yetersizliğine dikkat çekti. Hayvanların bir bir kesime gittiğini kaydeden Sönmez, “Etteki gidişat bizi ithalata götürüyor. Bu politikalarla sığır kesimine engel olmak mümkün değil. Ana olmadan dana olmaz. Önümüzdeki dönem etin fiyatını daha fazla konuşuruz” dedi. Ata Sönmez, süpermarketlerde kurban satışını eleştirirken, “Dinimize göre sabah namazından sonra hayvan kesilirse kurban olur. Ama bakıyoruz bayram sabahı saat 09.00’da etler paketlenmiş evlere servis ediliyor. Ne zaman kesim yapıldı, kesilen hayvan kurban mı, buna bakmak lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda harekete geçmelidir” diye konuştu. Sönmez, kurbanlık satışlarının başladığını, canlı kurbanlıkların kilogram fiyatının 3034 TL arasında değiştiğini kaydetti.

Hayvancılık tarımın lokomotifi
Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Musa Toros, hayvancılığın tarımın lokomotifi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal desteklerin yüzde 70’inin hayvancılığa verildiğini kaydeden Toros, sütün para etmediği bir ülkede sağlıklı hayvancılık politikalarından bahsedilemeyeceğini vurguladı. “Ülkenin coğrafi yapısı gereği küçükbaş üreteceğiz ki büyükbaş eti sanayide kullanabilelim” diyen Toros, küçükbaşı yetiştirecek mera alanlarının korunması gerektiğini söyledi. Toros, ekonomik koşullar nedeniyle alım gücündeki azalmanın et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine talebi azalttığına dikkat çekti.
Manavgat Kasaplar Odası Başkanı Hüseyin Ali Tunç, artan yem fiyatlarıyla besicilik yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Tunç, besicilikteki sıkıntının süte yeterli destek, yem ve mazot fiyatının düşürülmesiyle aşılabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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