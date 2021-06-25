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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücünün kararsızlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

İHA

Sürücünün kararsızlığı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın, sürücülerden bir tanesinin kavşakta dönerken bir anda karar değiştirmesi sonucunda meydana geldiği kayıtlara girdi.
Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antbirlik istikametinden otogar istikametine seyir halindeki Ahmet Gubaş’ın kullandığı 07 LBZ 50 plakalı otomobil ile MATSO istikametinden Sorgun bulvarına çıkan Burak Başusta’nın kullandığı 07 D 7201 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 07 LBZ 50 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Gubaş, başını cama çarparak yaralandı. Gubaş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı, kavşakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, MATSO istikametinden Sorgun Bulvarına çıkmakta olan 07 D 7201 plakalı otomobilin sürücüsünün, önce otogar istikametine dönmek istemesi, ani bir kararla direk devam etmek istediği, bu kararsızlığın kazanın oluşmasında etken olduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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