YKS öncesi okullar dezenfekte edidi

Manavgat Belediyesi 2627 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına adayların hijyenik ortamlarda girebilmesi amacıyla okullarda başlattığı dezenfekte işlemlerini tamamladı

Manavgat Belediyesi, 2627 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarda, Şule Muzaffer Büyük Anadolu Lisesi, Rukiye;Raşit Meşhur Sağlık Lisesi, Manavgat Anadolu Lisesi, Namık Karamancı Fen Lisesi, Iraz Düriye Duran Lisesi, Toros Ortaokulu, Endüstri Meslek Lisesi, İmam Hatip Kız ve Erkek Lisesi, Çağlayan Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu adaylar için sınav öncesinde dezenfekte edildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, üniversite adaylarının güvenli ve sağlıklı koşullarda sınava girebilmesi için dezenfekte işlemlerini tamamladıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ YKS sınavı öncesinde okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirerek adayların gönül rahatlığı içerisinde sınava girmesini sağlayacağız. Geleceğimiz olan tüm gençlerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Halkımızın sağlığı ve güvenli bir ortamlarda bulunabilmesi için zaman mefhumu gözetmeden çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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