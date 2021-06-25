(ÖZEL) Antalyalı ünlü fenomen Marmara'da müsilaja daldı, denizin üstü ve altı içleri acıttı Marmara’daki müsilaj sorununa dikkat çekmek için dalış yapan Fester Abdü, görüntüleri 7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak Fester Abdü: “İçler acısı”

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Antalya’da yaşayan ve 'Deli mi ne' kanalının sahibi eski milli sporcu ünlü fenomen Fester Abdü, müsilaja dikkat çekmek için Marmara Denizi’nde dalış gerçekleştirdi. Dalış anlarını kayda alan Abdü, gençlere çevre bilincini aşılamak için görüntüleri 7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak.

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