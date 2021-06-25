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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Corendon Airlines, Avrupa'dan umutlu

İHA

Corendon Airlines, Avrupa'dan umutlu

Avrupa genelinde aşılanmanın artması ile yükselen seyahat talepleri, turizm ve havacılık sektörünü harekete geçirdi. Avrupa’dan Türkiye başta olmak üzere birçok tatil destinasyonuna uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines da sezon için sunmuş olduğu uçuş programına ilaveler yaptığını açıkladı.
Bu sabah Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olan Düsseldorf Havalimanı’na konumlandırdıkları ilk uçak için bir etkinlik düzenleyen Corendon Airlines, bu hamle ile hem turistik hem de etnik uçuşlardaki ağını genişleteceğini açıkladı.
Avrupa’nın en büyük base’i olmaya aday olan Düsseldorf Havalimanı’nın CEO’su Thomas Schnalke ile birlikte açıklamalarda bulunan Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, yıllardır Türkiye’ye ve Almanya’nın tercih ettiği diğer tatil destinasyonlarına uçuşlar düzenledikleri Düsseldorf Havalimanı’na uçak konumlandırmak için uzun bir süredir karşılıklı görüşmeleri sürdürdüklerini anlattı.
“Her zaman yoğunluğundan dolayı slot sıkıntısı yaşanan Düsseldorf Havalimanı’ndaki etkinliğimizi artırmak istiyorduk. Bu amaç doğrultusunda kriz dönemini iyi değerlendirerek yoğun bir uçuş planı hazırladık. Birçok havayolu kriz sebebiyle adım atma konusunda kararsızken biz bu boşluğu dolduracak bir hamle yaptık ve ilk uçağımızı buraya konumlandırdık. 2 Temmuz 2021 itibarıyla ikinci; 2022 yazı itibarıyla da üçüncü uçaklarımız bu önemli meydana konumlanıyor. Önümüzdeki 3 sene boyunca buradaki hacmimizi her sene yüzde 20 büyütmeyi ve base uçak sayımızı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşan Karaer, yaz 2021’den başlayarak bu meydandan haftada toplam 60 kez olmaz üzere Antalya, İzmir, Zonguldak, Adana, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gazipaşa, Samsun ve Bodrum’un yanı sıra Palma de Mallorca, Heraklion, Las Palmas, Fuerteventura, Corfu, Tenerife, Ibiza, Olbia, Lamezia Terme and Hurghada’ya uçacaklarını; bu geniş ürün yelpazesi dahilinde sadece yaz sezonu için 500 bin adet tek yön koltuk planladıklarını kaydetti.
“Bir anda artan talep ile ilave kapasite arayışına girdik”
Yıldıray Karaer, ayrıca özellikle turistik Türkiye destinasyonlarına olan son dakika talebin bir anda artmasıyla, ilave kapasite arayışına girdiklerini ve 2021 Yazı için planladıkları filoya ek olarak başka havayollarından wet lease uçaklar kiralama yoluna gittiklerini belirtti. Karaer, “Aslında krizin etkilerinin yaz sezonunda azalacağını ön görüp yoğun bir Antalya programı hazırlamıştık, fakat Almanya, Hollanda ve Belçika’dan gelen yüksek talep sonucu programımızı genişletme yoluna gittik. Turistik hatların yanı sıra Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın da etnik hatlarımıza ilgisi çok arttı. Geçen sene başladığımız Zonguldak seferlerine ve henüz yeni başladığımız Brüksel Eskişehir hatlarına kışın da devam kararı aldık” şeklinde konuştu.
Karaer, yoğun uçuş düzenledikleri Almanya, Hollanda ve Belçika’dan gelen taleplerin yanında Romanya, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Macaristan, Finlandiya, Bulgaristan ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerindeki hareketliliğin de sevindirici olduğunu belirtti.
“Rusya ve Kazakistan’a yeniden uçuyoruz”
Turistik uçuşlarda hem destinasyon hem de pazar sayılarını artırmayı hedeflediklerini açıklayan Karaer, “Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan Türkiye’ye seyahat serbestliğinin başlaması üzerine biz de yıllar önce uçtuğumuz Rusya ve Kazakistan hatlarımızı yeniden aktifleştirdik. Ekaterinburg’dan Türkiye’ye günlük olarak uçmaya başlarken, Kazakistan’ın Astana ve Almatı şehirlerine de planlama yaptık ve bunların da sayısını artırmak amacındayız” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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