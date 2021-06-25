Kepez’in ‘Nostaljik Sinema Günleri’ başlıyor

Kepez Belediyesi’nin sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturduğu ‘Nostaljik Sinema Günleri’, Dokumapark’ta 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Konserler, çocuk tiyatroları, DJ performanslarıyla renkli yaz akşamları Kepezlileri bekliyor.

Kepez Belediyesi, pandeminin etkilerinin yavaş yavaş azalmaya başladığı bu günlerde, Antalyalıları unutulmaz yaz etkinlikleriyle buluşturacak. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda tutulacağı yaz etkinleri kapsamında, Nostaljik Sinema Günleri, Dokumapark’ta 1 Temmuz’da başlıyor. 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek Nostaljik Sinema Günleri, konserler, çocuk tiyatroları, DJ Performansları ile daha da renklenecek. Kepez Belediyesi, Antalyalıları özledikleri sokak lezzetleriyle de buluşturacak. Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreşleri de her gün çocuklar için muhteşem etkinlikler düzenleyecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün büyük önem verdiği Kadın Kooperatifleri de el emeği ürünlerini alıcılara sunacak. Dokumapark’ta, her gün 20.00 ile 23.00 saatleri arasında düzenlenecek yaz etkinlikleri takvimine göre; Nostaljik Sinema Günleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma, TRT Çocuk kanalının sevilen yüzü sihirbaz ve Jonglör Kerem Eser(Paytak) Salı, Kepez Belediye Tiyatrosu’nun Çocuk Oyunları Perşembe, Canlı Müzik(Konser) Cumartesi, DJ Performansları da Pazar günü yaz akşamları etkinliklerine renk katacak.

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