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'Alman turistlerin memnuniyet oranı yüzde 90'ı aştı'

DHA

'Alman turistlerin memnuniyet oranı yüzde 90'ı aştı'


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya danışmanı ve Almanya eski milletvekillerinden Mustafa Erkan, karantina zorunluluğunu kaldıran Almanya'dan Türkiye'ye ciddi turist talebi oluştuğunu söyledi. Erkan, geçen yıl Antalya ve Türkiye'de tatil yapan Almanlara yönelik ankette ise memnuniyet oranının yüzde 90'ın üzerinde çıktığını açıkladı.
Turizmde Rusya ile birlikte hem Türkiye hem de Antalya'nın en önemli iki pazarından biri olan Almanya'nın, 1 Temmuz'dan itibaren seyahat kısıtlamaları, geri dönüşlerde test ve karantina gibi zorunlulukları kaldıracağını açıklamasıyla rezervasyonlarda ciddi artış yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ziyareti ve Almanya pazarındaki son durumla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu'nun Almanya danışmanı Mustafa Erkan, "Almanya'nın seyahat uyarıları hala var, tam olarak açılmadı ama Almanya Türkiye'yi yüksek insidans bölgesinden çıkardı" dedi.
İKİ TARAFI DA SEVİNDİREN KARAR
En önemli ve sevindirici kararın ise Türkiye'ye gelip tatil yapan, geri dönüşünde 48 saat öncesinden PCR testini yapıp Almanya'ya geri dönenlerin artık karantinaya alınmadığını belirten Erkan, "Bu bizim için çok büyük bir başarı oldu çünkü geçen sene burada tatil yapıp dönenler PCR testi olsun olmasın karantinaya giriyordu ve tatil zamanı zaten kısıtlı, Almanya'ya döndüğünde herkes işbaşı yapacak. Karantinaya girmek tatil sürecini kısaltıyordu veya gelmiyorlardı. Onun için bu bizi gerçekten çok sevindirdi. Türkiye'de korona sayıları da ciddi şekilde düşüyor, aynı Almanya'daki gibi aşı sayılarımızda artıyor. Bu her iki tarafı da sevindiren bir olay" diye konuştu.
BUTİK OTELLER DAHİ DENETLENİYOR
Safe Tourism (Güvenli Turizm) projesi kapsamında Türkiye'deki otellerin Alman ekipler tarafından kontrol edildiğini anlatan Erkan, "Denetimlerde burada tatil yapanların hiçbir şekilde riskte olmadığı görüldü. Bunu Almanya tüm diğer Avrupa ülkelerine de örnek gösterdi. Örneğin TÜV Süd Alman firması Türkiye'deki otellerimizi denetledi ve gerçekten çok başarılı bir model oldu. Şimdi Almanya yaptığı bu çalışmalarını İspanya, İtalya, Portekiz gibi diğer ülkelere de örnek gösterdi. Türkiye'de geçen seneden beri çok başarılı uygulanan bu projemizi tanıttılar. Denetimler sürekli oluyor otellerde. Geçen yıl büyük otellerde yapıldı. Bu sene küçük, butik otellerimizde bile bu sertifikasyon ve denetimler oluyor" dedi.
`ANKETTE MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE´
Almanya'da geçen yıl Türkiye'de tatil yapanlar için anket düzenlendiğini de belirten Mustafa Erkan, "Memnunlar mı, riskli miydi, korktular mı gibi sorular üzerine yüzde 90'ın üstünde pozitif geri dönüşler aldık. Bu bizi çok sevindirdi. Almanya'da hala tabi bir tedirginlik ve seyahat uyarıları da var ama aşı sayılarımız ne kadar çok artarsa hem Türkiye hem Almanya'da daha çok rahatlayacağız. İnşallah bu sene Alman dostlarımızı ve Almanya'da yaşayan soydaşlarımızı Türkiye'de daha çok karşılayabiliriz. Geçen yılki rakamları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
`ÖZLEMLE TÜRKİYE'Yİ BEKLİYORLAR´
Artık Almanya ve Avrupa'da insanların tatil ihtiyacı duyduğunu ve Türkiye'ye gelmek istediğini anlatan Mustafa Erkan, şunları söyledi:
"Siyasiler veya özel hayatımdaki arkadaşlarım, sürekli Türkiye'ye tatile gelenler bir yıldan fazla Türkiye'den uzak kaldı. Artık özlemle Türkiye'yi bekliyorlar, gelmek istiyorlar. Bu sene ulaşmak istediğimiz rakamlara ulaşamasak bile inşallah seneye yine rekorlarımızı kıracağız ve dünyanın turizm başkenti Antalya'mız ve Türkiye'mizde tatilcilerimizi ağırlayabileceğiz. Sayın Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu da sürekli Almanya'daki mevkidaşları, ilgili bakanlarla bu konuları gündeme getirip konuşuyor. Üç hafta önceki ziyarette de yetkili bakanlar ve kurumlarla görüştü. Türkiye'deki standartları, rakamları anlattı. Almanları bu durumu birebir bakan beyden öğrenmek memnun etti. Otellerdeki sertifikasyon modelleri ve denetimler anlatıldı. Almanlar da bunun sonucunda Türkiye'yi yüksek insidans bölgesinden çıkarıp, karantinaya almama konusunda değerlendirdi."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-06-26 10:57:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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