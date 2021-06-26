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Sınavı 3 dakikayla kaçırdı, döktüğü dil içeri alınmasına yetmedi Sınava geç kalan öğrencileri trafik polisleri motosiklet ile yetiştirmeye çalıştı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Antalya’da başladı. Öğrenciler içeride veliler dışarıda dua ederek bekledi

İHA

Sınavı 3 dakikayla kaçırdı, döktüğü dil içeri alınmasına yetmedi Sınava geç kalan öğrencileri trafik polisleri motosiklet ile yetiştirmeye çalıştı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Antalya’da başladı. Öğrenciler içeride veliler dışarıda dua ederek bekledi

Antalya’da ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna 3 dakika geç kalarak içeri alınmayan bir genç, görevliler ile uzun uzun tartıştı. Genç, her ne kadar görevlilere dil dökse de sınav salonuna alınmadı. Bir başka genç ise kimlik kartını evde unutunca sınava alınmadı. Öte yandan öğrenciler içeride terlerken veliler ise dışarıda gölge alanlarda dua etti. Bazı trafik polisleri ise sınava geç kalan öğrencileri motosikletin arkasına alarak yetiştirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Antalya’da başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Trafik polislerinden hummalı çalışma
Turizm kenti Antalya’da sınav telaşı sabah erken saatlerde başladı. Bazı öğrenci velileri sınav merkezlerine gitmek için erkenden yola çıkarken bazıları ise yoğun trafik nedeni ile zaman zaman zor anlar yaşadı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı alanlarda görev alarak trafik akışını sağladı. Ekipler, büyük yoğunluk yaşanan Akdeniz Üniversitesi içerisinde kavşakta görev alarak trafik açmak için yoğun mücadele verdi.

Öğrenciler içeride terledi veliler dışarıda dua etti
Öte yandan öğrenciler içeride ter dökerken velileri heyecanlı bir şekilde dışarıda bekledi. Velilerin sıcak hava nedeni ile daha çok gölge alanlara bekledikleri görüldü. Bazı öğrenci velileri ise yanlarında getirdikleri dua kitaplarını okuyarak çocuklarına dua etti. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sınava girecek olan Mehmet isimli bir genç ise, kapılar kapandıktan 3 dakika sonra geldiği için sınav salona görevliler tarafından alınmadı.

“Abi hiç mi giremiyoruz"
Genç, “Abi hiç mi giremiyoruz. Ben Aksu’dan geliyorum. Ben buraya 4 otostop çekerek geldim. Aksu’da oturmak benim suçum mu? Ben buna para yatırdım. Bu şaka ve çocuk oyuncağı değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Kimlik kartını kaybettiği için sınava alınmadı"
Genç uzun uzun dil dökerek tartışsa da görevliler kapıda bulunan kameralar tarafından her şeyin kaydedildiğini belirterek genci sınav salonuna girişine izin vermediler. Bir başka öğrenci ise kimlik kartını kaybettiği için sınava alınmadı. Görevliler gence kimliğini çıkarması durumunda sınava yarın girebileceklerini belirtti.

"İşe gider gibi gelirsen sınava giremezsin"
Sınava geç kalanları eleştiren Ahmet Güngör, “Çocuklarımız pandemi sürecinde okula gitmedi. Bu zor şartlarda sınavlara hazırlandılar. İnşallah başarılı olurlar. Oğlum ilk defa girdi. Ben sabah 08.30’da buradaydım. ÖSYM sınavın 10.00’da yapılacağını söylüyor. İşe gider gibi gelirsen sınava giremezsin. Sonra burada bağırıp çağırıp öğrencilerin konsantrasyonunu bozuyorsun. Herkesin çocuğu burada en iyi şekilde hazırlanmıştır ve başarılı olmak için mücadele ediyorlar. ÖSYM, saat 10.00’dan sonra almayacağını söylüyor” sözlerine yer verdi.

“Kızım için dua ediyorum"
Sınava giren kızı için dışarıda dua eden Emine Ulu ise, “Kızım için dua ediyorum. Çok çalıştı. Çok emek verdi. İnşallah başarılı olur. Pandemide okula gidemedi ama çok yoğun çalıştı. Kursa gitti. Çok büyük desteği oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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