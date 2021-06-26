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Antalya'da 3 mahallede çıkan yangında 55 dönüm alan küle döndü Yangında yaralanan bir kadın hastanede tedavi altına alındı Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı: "3 mahallemizde bulunan yangınlar kontrol altına alındı”

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 ayrı mahallede çıkan yangınlarda toplam 55 dönüm alan küle döndü, 2 villada maddi hasar meydana geldi. Mahallede bulunan bir kadın ise yaralanarak, hastanede tedavi altına alındı. Boğaz mevkiine sıçrayan yangını havadan ve karadan söndürme çalışması devam ediyor.

Antalya'da 3 mahallede çıkan yangında 55 dönüm alan küle döndü Yangında yaralanan bir kadın hastanede tedavi altına alındı Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı: "3 mahallemizde bulunan yangınlar kontrol altına alındı”

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 ayrı mahallede çıkan yangınlarda toplam 55 dönüm alan küle döndü, 2 villada maddi hasar meydana geldi. Mahallede bulunan bir kadın ise yaralanarak, hastanede tedavi altına alındı. Boğaz mevkiine sıçrayan yangını havadan ve karadan söndürme çalışması devam ediyor.
Yangın, saat 15.00 sularında İslamlar Mahallesi'nde bulunan iki villanın önünde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın aşırı sıcak hava ve kuzeyli rüzgarların etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangın daha sonra İslamlar Mahallesi'nin hemen yakınında bulunan Çerçiler Mahallesi'ne sıçradı. Her iki mahalledeki yangına 5 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

55 dönüm alan yandı, 2 villada maddi hasar var
Ekiplerin söndürme çalışmaları sürdüğü esnada bu kez Üzümlü Mahallesinde yangın çıktı. Ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda şuana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Öte yandan gelen bir son dakika gelişmesine göre, Boğaz mevkiine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Yangın dolayısı ile Üzümlü Mahallesi'nde bulunan 2 villada maddi hasar meydana geldi. Bir su tankerinin lastikleri yandı. Çerçiler Mahallesinde ilk yapılan tespite göre 55 dönüm orman alanı küle döndü. Yangına müdahale etmeye çalışan bir kadın ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

“3 mahallemizde bulunan yangınlar kontrol altına alındı”
Yangın ile ilgili son durumu İHA muhabirine anlatan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, “3 mahallemizde bulunan yangınlar kontrol altına alındı. Yangın şuanda Boğaz Mevkii’nde devam ediyor. Ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangın dolayısı ile Üzümlü Mahallesinde bulunan 2 villada maddi hasar meydana geldi. Bir su tankerinin lastikleri yandı. Çerçiler Mahallesinde ilk yapılan tespite göre 55 dönüm orman alanı küle döndü. Üzümlü Mahallesinde de ciddi bir alan küle döndü. Tüm ekiplerimiz yangınları söndürmek için çalışıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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