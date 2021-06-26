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Turizm merkezinde çıkan yangında 855 dönüm alan kül oldu 2 villanın zarar gördüğü yangında, o anları yaşayan vatandaşlar helikopterler ile ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekti Vatandaşlar: “Başta ilk 2-3 helikopter başladı, sonrası çoğaldı” “Bu kadar kısa sürede durdurulması çok önemliydi. Eğer yangın devam etseydi facia olabilirdi”

İHA

Turizm merkezinde çıkan yangında 855 dönüm alan kül oldu 2 villanın zarar gördüğü yangında, o anları yaşayan vatandaşlar helikopterler ile ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekti Vatandaşlar: “Başta ilk 2-3 helikopter başladı, sonrası çoğaldı” “Bu kadar kısa sürede durdurulması çok önemliydi. Eğer yangın devam etseydi facia olabilirdi”

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 ayrı mahallede çıkan yangınlarda toplam 855 dönüm alan küle döndü, 2 villada maddi hasar meydana geldi. Yangın anını yaşayan vatandaşlar, alevlere müdahale eden helikopterler ile ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, “Kaçan insan çoktu. Başta ilk 23 helikopter başladı, sonrası çoğaldı. Yanan villalar boşaltıldı. Zaten bütün binaları jandarma ekipleri sağ olsun hemen boşalttı. Bu kadar kısa sürede durdurulması çok önemliydi. Eğer yangın devam etseydi, daha da büyük facia olabilirdi” dedi.

Yangın, saat 15.00 sularında İslamlar Mahallesi'nde bulunan iki villanın önünde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın aşırı sıcak hava ve kuzeyli rüzgarların etkisi ile kısa sürede büyüyerek, Üzümlü Mahallesi’ne de sıçradı. Her iki mahalledeki yangına 5 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

855 dönüm alan yandı, 2 villada maddi hasar var
Aynı saatlere yakın Kaş ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Bu bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına alındı. Çerçiler Mahallesi'nde 55 dönümlük alan küle döndü. Üzümlü ve İslamlar Mahallesi'ndeki yangında ise toplam 800 dönümlük alan küle dönerken, 2 villa da kısmen yanarak zarar gördü. Kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın bölgesinde jandarma ekipleri tarafından daha önce evlerinden tahliye edilen mahalle sakinleri, tekrar evlerine döndü.

"Bu kadar kısa sürede durdurulması çok önemliydi"
Yangın anını anlatan bölge sakinlerinden Kadir Torun “Acayip derecede duman vardı. Rüzgar çoktu ve hızlıydı. Alevler iyice yayılmaya başladı. Yüksekliği 20 metreyi buluyordu. Helikopterler geldi. Rüzgarın yönü değişti bizde villaların etrafını sulamaya çalıştık. Kaçan insan çoktu. Villadaki insanların çıkmaları için yolları kapattılar. Galiba iki araba yanmış, bazı villalar yanmış. Ekipler sağ olsun çok iyi derecede müdahale ettiler. Bu kadar kısa sürede durdurulması çok önemliydi” dedi.

"Daha da büyük facia olabilirdi"
Recep Kavas da, “Yangın aşağıdan başladığı zaman şiddetli bir şekilde gelmeye başladı. Başta ilk 23 helikopter başladı, sonrası çoğaldı. Yanan villadakiler büyük ihtimal boşaltıldı. Zaten bütün binaları jandarma ekipleri sağ olsun hemen boşalttı. Eğer yangın devam etseydi, daha da büyük facia olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesi havadan görüntülendi
Öte yandan küle dönen ormanlık alan havadan drone ile görüntülendi. Bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, yangının kullanılamaz hale getirdiği bir taş evden çıkan dumanlar da görüntülere yansıdı. ?

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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