'Szin oraların nesi meşhur' Bursa'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Szin oraların nesi meşhur' Bursa'da

İHA

'Szin oraların nesi meşhur' Bursa'da

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında bu hafta Bursa’nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde düzenlenen programa, Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murat Bertan, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Bursalı sanatçılar Tarık Tarcan ile Fettah Can konuk olarak katıldı.
Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa’nın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu belirtirken, “Osmanlıyı kuran şehiriz. Türkiye’nin tarımına hizmet etmiş bir kentiz. Yöresel ve coğrafi işaretli ürünleriyle devasa bir şehirden bahsediyoruz. Ürünlerimizin daha katma değerli ticareti için bütün kurumlarla çalışıyoruz” diye konuştu.

300 yıllık mihaliç peyniri
Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murat Bertan, coğrafi işaretli Karacabey Soğanı’nı anlatırken, bölgede 250 yıldır üretildiğini söyledi Bertan, 300 yıldır üretilen Mihaliç Peyniri’ne coğrafi işaret almak için başvuruda bulunduklarını kaydederken, “Tarımsal üretimimiz bizim en güçlü yanımız” dedi.
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaretli Gemlik Zeytini’nin hiçbir kimyasalı kabul etmediğini söylerken, “Gemlik Zeytini doğal olarak ağaçta karamadıkça sofraya gelmez. Zeytinimizde hiçbir katkı maddesi yoktur. Gemlik Zeytini’ne AB’de tescil almak için başvuruda bulunduk” dedi. Çakır, coğrafi işaretli ürünlerin denetiminin önemini vurguladı.

Mustafakemalpaşa tatlısı tescillendi
Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismiyle özdeşleşmiş Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı’na 18 Haziran’da coğrafi işaret tescili aldıklarını bildirdi. Uzkınay, 15 yakın tesiste günlük 1 milyon adet üretilen peynir tatlısına talebin yoğun olduğunu söyledi. Uzkınay, YÖREX’te Bursa’nın da yöresel ürünlerinin sergilendiğini belirtirken, “YÖREX projesini hayata geçiren Ali Çandır’ı tebrik ediyorum” dedi.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 130 yıldır üretilen İnegöl Köftesi’ne 2006 yılında coğrafi işaret tescili aldıklarını belirtirken, İnegöl pırasası ve İngegöl çerezlik ayçiçeğinin tescili için de başvuruda bulunduklarını kaydetti.
Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, meyve sebze diyarı Bursa’nın yöresel ürün zengini bir kent olduğunu belirtti. Bursa’da ipek böcekçiliğinin son dönem gerilediğini ancak yaptıkları çalışmalarla tekrar canlandırdıklarını anlatan Aygül, yöresel ürünlere sahip çıktıklarını söyledi.
BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, Bursa, Eskişehir, Bilecik illeriyle YÖREX’e katıldıklarını anımsatırken, fuarın yöresel ürünlerin tanıtılması için iyi bir platform olduğunu söyledi. Durak, BEBKA olarak yerel ürünlerin sürdürülebilirliği ve tanıtılması için yürüttükleri destek projelerini anlattı.

Tarım Tarcan'dan toprak eğitimi
Programa konuk olan Sanatçı Tarık Tarcan, çocukluğundaki Bursa’yı anlattı. Bursa’nın, ovasını kaybetmiş bir şehir olduğunu söyleyen Tarcan, “Toprak en değerli varlığımız. Buğdayın olması için 40 santimetre toprağa ihtiyaç var, 40 santimetre toprağı doğa 20 bin yılda yapmaktadır. Anayasamıza göre tarım arazilerine bina yapamazsınız ve sanayi kuramazsınız. Ama bu maddenin bir anlamı kalmadı. Toprak yoksa insan da yok. Bursa da bir çok değerini kaybetti. Toprağı kaybederken hayatı da kaybediyoruz. Toprağımıza sahip çıkmamız, tarım arazilerimizi güçlendirmemiz ve korumamız gerekiyor” diye konuştu. Bölgede yaşayan Rumların düğün öncesinde 50 zeytin ağacı dikme geleneğinin olduğunu anlatan Tarcan, “Şimdi böyle bir gelenek kalmadı” dedi. Tarcan, bir çok ülkeyi gezdiğini ve bir çok ülkede yaşadığını anlatırken, “Ama Anadolu toprakları kadar verimli ve muhteşem bir yer görmedim” diye konuştu
Sanatçı Fettah Can, Osmanlı döneminden bu yana çok önemli bir şehir olan Bursa’nın yerel yemeklerini anlattı. Bıçak imalatçısı babasına yazları yardım ettiğini, çocukluğunun bıçak atölyesinde geçtiğini kaydeden Can, “16 yaşıma kadar Kapalı Çarşı’da hem okudum hem tezgahtarlık yaptım. İnegöl köftesini çok severim. Arnavut’um, böreklerimiz çok lezzetli olur. Bursa gıda anlamında çok zengin bir şehir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa'da susam tarımı başladı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da susam tarımı başladı
11 yıldır başkasının kollarıyla evlatlarına sarılıyor
YEREL HABERLER 11 yıldır başkasının kollarıyla evlatlarına sarılıyor
Antalya´da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya´da silahlı kavga: 2 yaralı
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı Polis ekipleri olay yerinde 10’dan fazla boş kovan buldu
YEREL HABERLER Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 ...
Cenazeyi unutup, yumruklu kavgaya tutuştular
YEREL HABERLER Cenazeyi unutup, yumruklu kavgaya tutuştular
Turizm merkezinde çıkan yangında 855 dönüm alan kül oldu 2 villanın zarar gördüğü yangında, o anları yaşayan vatandaşlar helikopterler ile ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekti Vatandaşlar: “Başta ilk 2-3 helikopter başladı, sonrası çoğaldı” “Bu kadar kısa sürede durdurulması çok önemliydi. Eğer yangın devam etseydi facia olabilirdi”
YEREL HABERLER Turizm merkezinde çıkan yangında 855 dönüm alan kül ...
Kaş'ta orman yangını (4)
YEREL HABERLER Kaş'ta orman yangını (4)
Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam ...
İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır ...
Kaş'ta orman yangını (3)
YEREL HABERLER Kaş'ta orman yangını (3)
Antalya'da 3 mahallede çıkan yangında 55 dönüm alan küle döndü Yangında yaralanan bir kadın hastanede tedavi altına alındı Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı: "3 mahallemizde bulunan yangınlar kontrol altına alındı”
YEREL HABERLER Antalya'da 3 mahallede çıkan yangında 55 dönüm alan ...
Kaş'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Kaş'ta orman yangını (2)
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu Antalya sahillerinde sınav sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu Antalya ...
Kaş'ta orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Kaş'ta orman yangını çıktı
Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Suç makinesi Manavgat'ta yakayı ele verdi 8 ayrı suçtan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu
YEREL HABERLER Suç makinesi Manavgat'ta yakayı ele verdi 8 ayrı ...
Antalya’da doktorun talihsiz ölümü Markete gireceği sırada üzerine tente devrilen doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da doktorun talihsiz ölümü Markete gireceği ...
(Özel) Polis ekiplerinin çabası sınava yetişmesine yetmedi, okul önünde diz çöküp ağladı ‘Nüfus Cüzdanımı nasıl unuturum’ diye feryat eden genç kızı aileler sakinleştirmeye çalıştı. Ayağı kırık öğrenciye jandarmanın yardımıyla sınava girdi
YEREL HABERLER (Özel) Polis ekiplerinin çabası sınava yetişmesine ...
Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti/ Ek ...
Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti
YEREL HABERLER Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti
Boşanma aşamasındaki eşine zorla hap içirip, bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine zorla hap içirip, bıçakla ...
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı
YEREL HABERLER Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan ...
Üniversite sınavına giren Melek İpek, kadınlara seslendi: Ayaklarının üzerinde dursunlar
YEREL HABERLER Üniversite sınavına giren Melek İpek, kadınlara ...