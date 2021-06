'Szin oraların nesi meşhur' Bursa'da

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında bu hafta Bursa’nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde düzenlenen programa, Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murat Bertan, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Bursalı sanatçılar Tarık Tarcan ile Fettah Can konuk olarak katıldı.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa’nın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu belirtirken, “Osmanlıyı kuran şehiriz. Türkiye’nin tarımına hizmet etmiş bir kentiz. Yöresel ve coğrafi işaretli ürünleriyle devasa bir şehirden bahsediyoruz. Ürünlerimizin daha katma değerli ticareti için bütün kurumlarla çalışıyoruz” diye konuştu.



300 yıllık mihaliç peyniri

Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murat Bertan, coğrafi işaretli Karacabey Soğanı’nı anlatırken, bölgede 250 yıldır üretildiğini söyledi Bertan, 300 yıldır üretilen Mihaliç Peyniri’ne coğrafi işaret almak için başvuruda bulunduklarını kaydederken, “Tarımsal üretimimiz bizim en güçlü yanımız” dedi.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaretli Gemlik Zeytini’nin hiçbir kimyasalı kabul etmediğini söylerken, “Gemlik Zeytini doğal olarak ağaçta karamadıkça sofraya gelmez. Zeytinimizde hiçbir katkı maddesi yoktur. Gemlik Zeytini’ne AB’de tescil almak için başvuruda bulunduk” dedi. Çakır, coğrafi işaretli ürünlerin denetiminin önemini vurguladı.



Mustafakemalpaşa tatlısı tescillendi

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismiyle özdeşleşmiş Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı’na 18 Haziran’da coğrafi işaret tescili aldıklarını bildirdi. Uzkınay, 15 yakın tesiste günlük 1 milyon adet üretilen peynir tatlısına talebin yoğun olduğunu söyledi. Uzkınay, YÖREX’te Bursa’nın da yöresel ürünlerinin sergilendiğini belirtirken, “YÖREX projesini hayata geçiren Ali Çandır’ı tebrik ediyorum” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 130 yıldır üretilen İnegöl Köftesi’ne 2006 yılında coğrafi işaret tescili aldıklarını belirtirken, İnegöl pırasası ve İngegöl çerezlik ayçiçeğinin tescili için de başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, meyve sebze diyarı Bursa’nın yöresel ürün zengini bir kent olduğunu belirtti. Bursa’da ipek böcekçiliğinin son dönem gerilediğini ancak yaptıkları çalışmalarla tekrar canlandırdıklarını anlatan Aygül, yöresel ürünlere sahip çıktıklarını söyledi.

BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, Bursa, Eskişehir, Bilecik illeriyle YÖREX’e katıldıklarını anımsatırken, fuarın yöresel ürünlerin tanıtılması için iyi bir platform olduğunu söyledi. Durak, BEBKA olarak yerel ürünlerin sürdürülebilirliği ve tanıtılması için yürüttükleri destek projelerini anlattı.



Tarım Tarcan'dan toprak eğitimi

Programa konuk olan Sanatçı Tarık Tarcan, çocukluğundaki Bursa’yı anlattı. Bursa’nın, ovasını kaybetmiş bir şehir olduğunu söyleyen Tarcan, “Toprak en değerli varlığımız. Buğdayın olması için 40 santimetre toprağa ihtiyaç var, 40 santimetre toprağı doğa 20 bin yılda yapmaktadır. Anayasamıza göre tarım arazilerine bina yapamazsınız ve sanayi kuramazsınız. Ama bu maddenin bir anlamı kalmadı. Toprak yoksa insan da yok. Bursa da bir çok değerini kaybetti. Toprağı kaybederken hayatı da kaybediyoruz. Toprağımıza sahip çıkmamız, tarım arazilerimizi güçlendirmemiz ve korumamız gerekiyor” diye konuştu. Bölgede yaşayan Rumların düğün öncesinde 50 zeytin ağacı dikme geleneğinin olduğunu anlatan Tarcan, “Şimdi böyle bir gelenek kalmadı” dedi. Tarcan, bir çok ülkeyi gezdiğini ve bir çok ülkede yaşadığını anlatırken, “Ama Anadolu toprakları kadar verimli ve muhteşem bir yer görmedim” diye konuştu

Sanatçı Fettah Can, Osmanlı döneminden bu yana çok önemli bir şehir olan Bursa’nın yerel yemeklerini anlattı. Bıçak imalatçısı babasına yazları yardım ettiğini, çocukluğunun bıçak atölyesinde geçtiğini kaydeden Can, “16 yaşıma kadar Kapalı Çarşı’da hem okudum hem tezgahtarlık yaptım. İnegöl köftesini çok severim. Arnavut’um, böreklerimiz çok lezzetli olur. Bursa gıda anlamında çok zengin bir şehir” dedi.

