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Eşiyle tartıştı, kendisini tüfekle vurdu

DHA

Eşiyle tartıştı, kendisini tüfekle vurdu


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Kepez ilçesinde eşi ile tartışan Şükrü F., duvarda asılı tüfeği kendisine doğrultup ateşleyince omzundan yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak üzerinde bulunan çiftlik evinde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis, evin sokağa açılan avlusunda eşi Hörü F. ile tartışan Şükrü F. ile karşılaştı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı 3 çocuk babası Şükrü F., birden içeri girip duvardaki tüfeği alarak kendisine doğrulttu. Polisin ve eşinin ısrarlarına rağmen tüfeğin tetiğine basan Şükrü F., omzundan yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şükrü F., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Şükrü F'nin bir çocuğu olay sonrası gözyaşlarını tutamadı. Çocuğu yakınları teselli etti. Eşi ise, polis ekipleri tarafından  karakola götürüldü. Hörü F., "Eşinizle neden tartıştınız" sorusuna, "Büyütecek bir sorun yok" karşılığını verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-06-27 14:31:30

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