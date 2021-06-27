Pehlivanlar Kırkpınar’a sıkı hazırlanıyorlar

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Edirne Sarayiçi’nde 91011Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş’lerine katılacak olan Korkuteli Belediyesi Yağlı Güreş Takımı hazırlıklarına Korkuteli’nde devam ediyor. Güreşlere hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlar, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyorlar. 100 yıl Atatürk stadyumunda 40 dereceye ulaşan sıcak altında antrenör Hikmet Tuğsuz ve Durmuş Durmuş eşliğinde antrenmanlarına aralıksız devam eden Ali Gürbüz, yağlı antrenmanı Korkuteli Belediye güreşçileri ile birlikte gerçekleştirdi.

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