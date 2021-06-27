Alanya’da yeraltı konteynerları hizmete girdi

Alanya Belediyesi, daha temiz ve modern bir Alanya için ‘yeraltı çöp konteyneri’ uygulamasını yaygınlaştırıyor. Belediye ekipleri son olarak Kadıpaşa ve Saray mahalleleri arasında oluşturulan yeni prestij caddesinde yeraltı çöp konteyner montajını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Alanya Belediyesi geçtiğimiz yıllarda prestij caddelerinin oluşturulmasıyla birlikte hayata geçirdiği yeraltı konteyner sistemi sayesinde tek noktadan, trafik akışını aksatmadan, akaryakıt ile personel ve zamandan tasarruf sağlanarak çöp toplama hizmeti veriyor. Bu kapsamda son olarak Saray ve Kadıpaşa mahalleleri arasında oluşturulan yeni prestij caddesi de yeraltı konteynerleri ile donatıldı.



Yücel “Yeraltı konteynırlarını yaygınlaştıracağız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kentimizde temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve aynı zamanda kentin vitrinini güzelleştirmek amacıyla oluşturduğumuz Yeraltı Çöp Konteyner Sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Prestij Caddelerimizin tamamında bu sistemi uyguluyoruz. Modern ve estetik bir görünüm, hem de personel ve zamandan tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.