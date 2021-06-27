Manavgat Belediyesi'ne Kent müzesi ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat Belediyesi'ne Kent müzesi ödülü

İHA

Manavgat Belediyesi'ne Kent müzesi ödülü

Manavgat Belediyesi’nin hayata geçirdiği Manavgat Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, kent tarihi ve kültürünü yaşatmak amacıyla büyük emeklerle hayata geçirdiği Manavgat Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nce ödüle layık görüldü. İstanbul Pendik’te yapılan Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı'nda Müze Özendirme Yarışması’nda ödül töreni gerçekleştirildi. Jüri Başkanı Ahmet Erdönmez’in sunumuyla yapılan törende Manavgat Belediyesi “Kent Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Manavgat halkı ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına Belediye Başkan Yardımcıları Hakime Yılmaz, Halis Akkaya ve Etüd Proje Müdürü Gülbahar Budak teslim aldı.

“İnteraktif hologram müzeleriyle de gündemde olacağız”
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz, “Manavgat Belediyesi çok sayıda ödül aldı. Bu ödülü de kent merkezinde ırmak kenarına yaptığımız Kent Müzesi için aldık. Manavgat halkına ve belediye başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Manavgat Belediyesi kültürel çalışmalarına devam ediyor, projelerimiz hala aktif durumda. İlerleyen zaman içerisinde çok daha büyük interaktif hologram müzeleriyle de gündemde olacağız.” diye konuştu.

“Manavgat’ımız için çok önemli ve değerli bir miras”
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, “Manavgat’ımız için çok önemli ve değerli bir miras. Çünkü geçmişten günümüze kültürümüzü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılabilecek bir proje. Pandemi sürecinde müzelerin kapalı olduğu dönemlerde müzelerimizi olabildiğince açık tutmaya çalıştık. Ben bu tür müzelerin her kentte olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu müzeler geçmişle gelecek arasında bir bağ oluşturuyor. Bizim içinde çok kıymetli projeydi. Ödül alarak da bunu taçlandırdık. Buraya gelerek belediye başkanımız adına ödülü aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, alınan her ödülün hizmet aşklarını artırdığını dile getirerek Manavgat halkının güzel olan her şeye layık olduğunu söyledi. Sözen, “Ödülümüzü Manavgat halkımız adına belediye başkan yardımcılarımız teslim aldı. Ödülümüzü kentimize getiriyor olmaktan gurur duyuyorum. Aldığımız her ödül bizi çok heyecanlandırıyor ve hizmet aşkımızı artırıyor. Ödülümüzün gerçek sahibi Manavgat halkıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti Evsiz adamdan geriye terlikleri ve yarısı dolu su şişesi kaldı
YEREL HABERLER Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını ...
-Başkan İşlek’ten evlenen çiftlere “Kuran-ı Kerim ve Tük Bayrağı”
YEREL HABERLER -Başkan İşlek’ten evlenen çiftlere “Kuran-ı Kerim ve ...
Pehlivanlar Kırkpınar’a sıkı hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Pehlivanlar Kırkpınar’a sıkı hazırlanıyorlar
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle ...
Doğalgazda ilk abone için tören düzenenecek
YEREL HABERLER Doğalgazda ilk abone için tören düzenenecek
Antalya’da ‘lokum’a kurtarma operasyonu Dalış yapan ünlü profesör, iki kez balıkçıların misinasına takılıp iğnelerini yutan lokum balığını iğnelerden kurtardı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘lokum’a kurtarma operasyonu Dalış yapan ...
Parkta oynarken nefesi kesilen 11 yaşındaki çocuğun yardımına sağlık ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Parkta oynarken nefesi kesilen 11 yaşındaki çocuğun ...
Antalya'da eşiyle denize giren kadın boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da eşiyle denize giren kadın boğuldu
Alanya’da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Alanya’da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına ...
Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist ...
Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan kaçaklar yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan kaçaklar ...
Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu Helikopterle yeri tespit edilen kadın, akıntıya kapılarak denize girdiği yerden 4 mil uzaklıkta bulundu Kadının ilk belirlemelere göre boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi
YEREL HABERLER Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi ...
Eşiyle tartıştı, kendisini tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Eşiyle tartıştı, kendisini tüfekle vurdu
3 kişinin yaralandığı kazada sürücü aracı bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı kazada sürücü aracı bırakıp ...
Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 5 yaralı
Otel sahilindeki caretta yuvası taşındı
YEREL HABERLER Otel sahilindeki caretta yuvası taşındı
Şifa niyetine ektiği passiflora meyvesinin ticaretini yapıyor Bir ağaçtan 250 adet meyve alan ev hanımı Güllü Gürler, tanesini 9 liradan satıyor
YEREL HABERLER Şifa niyetine ektiği passiflora meyvesinin ticaretini ...
Rus dericiler Antalya'ya akın etti Beş günde 700'ü Rus bin 100 yabancıyı ihracat için Antalya'ya getirdi
YEREL HABERLER Rus dericiler Antalya'ya akın etti Beş günde 700'ü ...
Üniversite sınavından çıkan Melek İpek: “Kazanana kadar deneyeceğim” Kocasını öldürüp tahliye olan Melek İpek, YKS'de ter döktü
YEREL HABERLER Üniversite sınavından çıkan Melek İpek: “Kazanana ...
Melek İpek: Bugünkü sınavım daha iyi geçti
YEREL HABERLER Melek İpek: Bugünkü sınavım daha iyi geçti
(Özel) Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen ...
Polisler öğrenciyi sınava yetiştirip, aracın patlayan lastiğini değiştirdi
YEREL HABERLER Polisler öğrenciyi sınava yetiştirip, aracın patlayan ...
Eşi ile tartıştı, duvarda asılı bulunan tüfekle kendini yaraladı Olay sonrası 10 yaşındaki oğlu gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Eşi ile tartıştı, duvarda asılı bulunan tüfekle ...
Kepez Belediyespor güreşçisi minderde Türkiye 2’ncisi
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor güreşçisi minderde Türkiye 2’ncisi