Eşiyle tartıştı, kendini tüfekle vurdu (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşiyle tartışıp kendini tüfekle omzundan vuran Şükrü Fidan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şükrü Fidan'ın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şükrü Fidan'ın, Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Eşya Yardım Birimi'nde taşıma görevlisi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-06-27 16:32:59



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