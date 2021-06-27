Kızlar kavga etti, erkekler `kafasına vur, kafasına´ diye tempo tuttu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kaleiçi´nde gece kulübü çıkışında 2 genç kız kavga ederken, bazı erkekler ise "Kafasına vur kafasına" diye tempo tuttu.
Olay, dün gece saatlerinde Antalya Kaleiçi´ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Gece kulübü önünde duran 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kızlar saç saça baş başa kavgaya başladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.
`KAFASINA VUR, KAFASINA´ DİYE TEMPO TUTTULAR
2 genç kızın kavgasını izleyen bazı erkekler ise `Kafasına vur, kafasına vur´ diye tempo tuttu. Bazıları kızları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kızların kavgası ve erkeklerin `kafasına vur kafasına´ diye tempo tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-06-27 18:58:30
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