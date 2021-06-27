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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dipsizgöl ve Eğrigöl yapılaşma tehdidi altında

İHA

Dipsizgöl ve Eğrigöl yapılaşma tehdidi altında

Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Bozkır ilçesi sınırında 1702 rakımda bulunan nilüfer çiçekleri ile ünlü Akseki Dipsizgöl ve Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylası'ndaki 2350 rakımlı Eğrigöl çarpık yapılaşma tehdidi altında bulunuyor.
Meraları ve zengin biyolojik çeşitliliği, flora ve faunası açısından önemli bir bölge olan ve arıcılar için de önemli bir üretim alanı olan Söbüçimen’de yaylacıların taş ve ahşaptan yaptığı evlerin yerini betonarme yapılar almaya başladı. Yine Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan 1702 rakımlı Eğrigöl’de de göl manzaralı yazlık konutlar yükselmeye başladı. Her iki yaylada göl manzaralı ev yapılmak üzere yapılan temel kazıları tepkilere neden oluyor. Göl çevresinde ise çok sayıda kepçe ile kazılmış temel kazısı bulunuyor.
Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyesi Erdoğan İster, Antalya'da bulunan yaylaların en güzellerinden birisinin Eğrigöl Yaylası olduğunu söyledi. 2000 metrede bulunan Eğrigöl ve güneyine yaslanan Geyik Dağı'nın Türkiye'nin nadide doğa harikalarından olduğunu belirten İster, “Geyik Dağı, Silifke Göksu ve Alanya Alara Çayı'nı besleyen dağdır. Ayrıca Eğrigöl bir zamanlar kerevit ve kırmızı alabalığın bolca bulunduğu bir gölümüz iken kaçak ve usulsüz avlanmalar, gölün kirletilmesiyle bugün kerevit kalmamış, alabalıkta çok az görülmektedir” dedi.

"Milli Park ilan edilmesi gerekli"
Eğrigöl ve çevresindeki yaylaların kışın 5 ay boyunca yolu kapalı olduğundan doğanın nefes aldığını söyleyen İster, “Ancak baharla birlikte asfalt olan yolun açılmasıyla Eğrigöl, Söbüçimen ve Dipsizgöl yaylalarında aşırı yapılaşma ve buralara elektriğin de gelmesiyle yaylaların doğallığı kaybolmuş, göller kirlenmiş, 2000 metrede beton yığınları görülmeye başlanmıştır. Akdeniz Bölgesi'nin en güzel yaylası olan yedi kaza yaylalarının milli park ilan edilerek bir an önce korunmaya alınması bu ülkeye ve çocuklarımıza karşı görevimizdir. Her geçen yıl, hatta her geçen gün yeni temel kazıları yapılmıştır. Şu anda bile onlarca temel kazıları bulunmaktadır. Beton yapılar oldukça artmıştır. Sanki yayla değil köy haline gelmiştir. Eğrigöl ve çevresindeki yapılaşma sonucu Toroslar'ın endemik bitkileri olan sümbüller, laleler ve iris çiçekleri bugün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunlara bir an önce dur denilmelidir” diye konuştu.

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