Propolisin, cilt sağlığına etkileri

Propolisin güneşten koruyucu kremler, cilt bakım kremleri gibi doğal formüllerin içinde yer aldığında olumlu etkisi olacağı bildirildi.

Dr. Ender Saraç propolisin cilt sağlığına etkisine dikkat çekerek," Araştırmacılar, propolisin yaşlanma karşıtı etkisini doğrulamıştır. Propolisin güneşten koruyucu kremler, cilt bakım kremleri gibi doğal formüllerin içinde yer aldığında gözle görülür olumlu etkisi olacaktır"dedi.

Dr. Ender Saraç bilimsel çalışmalarda propolisin antiaging ve cildi güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu etkisi olduğunu söyledi.

Propolisin cilt hastalıklarında iyileşme sürecine destek olarak kullanılabilecek doğal bir ürün olduğunun altını çizen Saraç,“ Dokularda görülen hücre hasarını önemli ölçüde azaltarak yara iyileşmesine ve kolajen üretimini destekleyerek doku onarımına yardımcı olur”diye konuştu.



"Propolisin yaşlanma karşıtı etkisi doğrulanmıştır"

Dr. Ender Saraç, hücresel yaşlanma ve hücre ölümünün önüne geçme etkisi olan propolis ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında da bilgiler veren Ender Saraç, “ 2020 yılında Güney Kore’deki Yonsei Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolis desteğinin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına bağlı olarak yaşanan cilt yaşlanması üzerine etkisi incelenmiştir. İnsan cilt hücreleri üzerinde yürütülen bu çalışmada, cilt hücrelerine 10 gün boyunca günde bir kez ultraviyole ışın ve propolis desteği verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, propolisin cilt dokusunda kolajen yıkımını engelleyen enzimin üzerinde direkt etki sağladığı ve kolajen yıkımının önüne geçerek cilt yaşlanmasının önlenmesine destek olduğu görülmüştür. Propolisin bu etkisinin içeriğindeki Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), kuarsetin ve apigeninin bileşenleri ile sağlandığı bildirilmiştir. Araştırmacılar, propolisin yaşlanma karşıtı etkisini doğrulamıştır. Bu sebeple propolisin cilt sağlığını desteklemek adına mutlaka faydalanılması gereken doğal bir bileşen olduğunu düşünüyorum. Güneşten koruyucu kremler, cilt bakım kremleri gibi doğal formüllerin içinde yer aldığında gözle görülür olumlu etkisi olacaktır” ifadelerine yer verdi.



"Doğal bir arı ürünü"

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisinin değerli besin bileşiminden ve cilt sağlığı üzerindeki faydasına dikkat çekti. Endemik bitki zenginliğine sahip olan Türkiye’nin dünyanın en büyük arıcılık ülkelerinden biri olduğuna vurgu yapan Samancı,” Bu endemik bitki çeşitliliği de yüksek kalitede arı ürünleri elde edilmesini sağlıyor. Doğru yöntem ve alt yapı ile özütlenmiş saf Anadolu propolisi içeriğinde en az 15 farklı türde polifenolik ile oluşturan fenolik ve flavonoid bileşene paralel güçlü antioksidan gibi etki gösteren doğal bir arı ürünüdür. Bu özelliği propolisi, değerli bir gıda desteği ve cilt için faydalı bir ürün yapmaktadır. Propolis sivilce, akne, uçuk, iltihap, yanık, ağrılı yaralar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda iyileşme sürecini hızlandıran bir destektir” dedi.



"Propolisten güneş kremlerinde faydalanabilinir"

Son dönemde propolisin cilt sağlığını destekleyici etkisiyle ilgili yürütülen çalışmaların arttığını belirten Gıda Yüksek Mühendisi Samancı, “Yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin vücutta hücre hasarına yol açan serbest radikalleri temizleyici etkisi olduğunu göstermektedir. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kaldığımızda, serbest radikal üretimi ve buna bağlı olarak hücre hasarı da artar. Propolisin bu noktada antioksidan etki göstererek hücre ölümünün önüne geçtiği ve hücresel onarımı hızlandırdığı görülmektedir. Bu noktada insan sağlığı için değerli bir besin bileşeni olan propolisten, güneşten koruyucu kremlerin içeriğinde faydalanılabilir. Özellikle doğal bitkisel yağlar ve vitaminler ile birleştiğinde etkili onarım ve bakım sağlayan formüller ortaya çıkacaktır. Ben de bu konu ile ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum” diye konuştu.

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