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Başkan Böcek 109 gün tedavi gördüğü hastanede Başkan Böcek: "Hep hayal ettiğim, 'acaba hastaneden çıkıp da hizmetime yine devam edebilir miyim' düşüncesi olmuştu"

İHA

Başkan Böcek 109 gün tedavi gördüğü hastanede Başkan Böcek: "Hep hayal ettiğim, 'acaba hastaneden çıkıp da hizmetime yine devam edebilir miyim' düşüncesi olmuştu"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Akdeniz Üniversitesi benim yaşamama vesile oldu. Öncelikle Allah’ıma, dua eden, destek olan tüm hemşehrilerime, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hep hayal ettiğim, 'acaba hastaneden çıkıp da hizmetime yine devam edebilir miyim' düşüncesi olmuştu" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 109 gün korona virüs tedavisi gördüğü ve kendisiyle yakından ilgilenen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti. Rektör Özkan tarafından karşılanan Böcek, yumruk selamlaşmasının ardından hemen maskesini taktı.

Aşıya davet
Ziyarette konuşan Özlenen Özkan, Böcek’i karşısında sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi. Doktor olarak da mutlu olduklarının altını çizen Özkan, “Görevi alır almaz sizin tedavinizi yapmak durumunda kaldık. Tedavi süreci başarıyla sonuçlandı. İnşallah bu Covid19 belasından kurtuluruz en kısa zamanda başka hastalarımız olmaz. Sizi sağlıklı ve bir şekilde karşımızda görmek bizi gururlandırdı. Mücadele döneminde hep umutluyduk. Bu mücadelemizin de simgesi oldunuz” dedi.
Hem doktor hem yönetici olarak, eski hastası bir belediye başkanını sağlıklı şekilde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getiren Özkan, herkesi aşı olmaya davet etti. Özkan, Böcek’e görevinde başarılar dileyerek, Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri olacağını sözlerine ekledi.

"Yaşamama vesile oldu"
Başkan Böcek, Rektör Özkan ve ekibine tedavi sürecinde gösterdiklerini ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Hastanelerimiz sağlık çalışanlarımız hepsi kıymetli. Akdeniz Üniversitesi benim yaşamama vesile oldu. Öncelikle Allah’ıma, dua eden destek olan tüm hemşehrilerime, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hep hayal ettiğim, 'acaba hastaneden çıkıp da hizmetime yine devam edebilir miyim' düşüncesi olmuştu. Bu düşünceyle doktorlarıma gece gündüz demeden bizleri yalnız bırakmadılar. Uzunca bir süre beni tedavi ettiniz. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarıma herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk ziyaretimi Vali beye yapmıştım ikinci ziyaretimi Rektörümüze yapıyorum. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

"Anlamlı ziyaret"
Başkan Böcek, Rektör Özkan’a yaptığı ziyaretin hayatındaki en anlamlı ziyaret olduğunu dikkat çekti.
20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde, AÜ ile birçok işbirliğine imza attıklarını hatırlatan Böcek, “Bu dönemde de işbirliği protokollerinin gereği yapılacak. Emeği olan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette, AÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Murat Turhan, Prof.Dr. Gülbin Arıcı ve Prof.Dr. Cengiz Toker de yer aldı.

Tedavi süreci
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından geçtiğimiz 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı. Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı. Başkan Böcek, 4 Aralık'ta ise taburcu edilmişti.

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