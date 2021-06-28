Trafo yangını korkuttu Alev alev yanan trafo uzman ekiplerin ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkının hemen girişinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafoda yangın nedeni ile zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşandı. Polis ekipleri patlamalar nedeni ile sokağı dört bir tarafından yaya ve araç trafiğe kapattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 467 sokak üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin otoparkının hemen önünde bulunan elektrik trafosundan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 110 ve 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı sokak üzerini araç ve yaya trafiğine kapattı. 110 ekiplerini müdahale edebilmesi için olay yerine çağrılan uzman ekipler elektriği kesti.

Polis ekipleri alevler ve yaşanan küçük çaplı patlamalar üzerine sokağı 3 koldan hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Bazı vatandaşların polis ekiplerin uyarısına rağmen trafo yakınına yanaşması tepki çekti. Trafo, elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan anları anlatan Halil Çiviler, “1.5 saat önce duman çıkmaya başladı. Sonra yavaş yavaş patlamalar başladı. Sürekli patlamalar devam etti. Trafik polisleri yolu trafiğe kapattı. Dakikada 810 sefer olmak üzere patlamalar oldu” dedi.

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