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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor

DHA

Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde Real Madrid Vakfı Futbol Okulu'nun 5'inci sezonunu düzenlediği futbol okulunun açılışı Fraport TAV Antalyasporlu Nuri Şahin'in katıldığı törenle gerçekleştirildi. Eski bir Real Madrid futbolcusu da olan Nuri Şahin, "Çocukların eğitimine, hayatlarına dokunmak, onları iyi bir birey haline getirmek, örnek sporcular kazandırmak çok güzel" dedi.
Real Madrid Vakfı Futbol Okulu, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde Regnum Carya Otel'de düzenlenen törenle açıldı.
Açılışta Real Madrid'in eski futbolcularından Fraport TAV Antalyasporlu Nuri Şahin ve çocuklar birlikte pasta kesti. Pasta kesiminin ardından Nuri Şahin'e Real Madrid forması hediye edildi.
Nuri Şahin, "Çocukların eğitimine, hayatlarına dokunmak, onları iyi bir birey haline getirmek, örnek sporcular kazandırmak çok güzel" dedi.
Real Madrid kulübünün tüm dünyada spor okulları düzenlediğini ancak Türkiye'de olanın ayrı güzel olduğunu söyleyen Nuri Şahin, kendi oğlunun da futbol okulunda olduğunu aktardı. Şahin, "İspanya'dan gelen hocalar var. Ben de onlarla antrenmana çıktım. Çocuklar çok mutlu. Hava güzel. Futbolu sevenler için güzel bir neden" diye konuştu.
Kendisinin de bir akademisi olduğunu ancak sadece futbol üzerine çalışmadıklarını anlatan Nuri Şahin, "Bizim amacımız daha geniş. Çocukların eğitimine, hayatlarına dokunmak, onları iyi bir birey haline getirmek, örnek sporcular kazandırmak çok güzel. Her akademinin bir çabası bir amacı var. Real Madrid bu konuda çok önder kulüplerden ve organizasyonlardan biri" dedi.
Kendi oğlunun da futbol konusunda fena olmadığını kaydeden Nuri Şahin, şöyle konuştu:
"İlk zamanlar futbolla pek arası yoktu ama sevmeye başlıyor. Mutlu, arkadaşları ile beraber. Ben futbolcu olmasının peşinde değilim. İyi bir evlat iyi bir insan olsun başka bir şey istemiyorum. Spor yapmasını çok isterim ama özellikle futbolcu olsun, bizi kurtarsın diye düşünmüyorum. Kendisi nasıl mutlu olacaksa o mesleği seçsin."
Real Madrid Futbol Okulu Sorumlusu Kadir Furkan İlçi de çok heyecanlı olduklarını, Real Madrid ve Regnum Carya iş birliğinde 5'inci yıl dönümleri olduğunu söyledi. Real Madrid'in eski futbolcusu Nuri Şahin'i futbol okulunda misafir ettiklerini belirten İlçi, "Okulumuz 12 hafta sürüyor. Haziranın ikinci haftası başlıyoruz. Haftanın 5 günü antrenmanlarımız devam ediyor. 6-16 yaş arası çocuklarımız programa katılıyor. Real Madrid'in değerleri doğrultusunda disiplin, sağlık, bağlılık ele alınarak temel futbol eğitimi ve dayanıklılık eğitimi veriyoruz. Egzersizler yaptırıyoruz. Kursumuz profesyonel UEFA lisanslı hocalarımız tarafından veriliyor. Dışarıdan katılım da mümkün. Bunun için bizimle iletişime geçilmesi yeterli."
Açılışın ardından bir saat süren idmanda Nuri Şahin, çocuklarla antrenmana katılarak teknik bilgiler verdi. Yaklaşık 3 ay sürecek okula, 616 yaş arası çocuklar katılıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Futbol okulu açılışı
Pasta kesimi
Antrenmandan detay
RÖP 1: Nuri Şahin
RÖP 2: Kadir Furkan İlçiDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-06-28 12:38:15

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