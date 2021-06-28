Büyükşehir Belediyesi Petshop ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek. Eğitimlere katılmak isteyenlerin 1 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurması gerektiği bilirildi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 5 Temmuz Pazartesi günü Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereği “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” gerçekleştirilecek. 6 Temmuz Salı günü de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde “Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapan Kişilere Petshop Sahiplerine” yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek

Eğitimler, Covid19 salgını önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kontenjan ile gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’a kadar, dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilecek. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyenlerde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olmak şartları arandığı bildirildi.

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