Konyaaltı Belediyesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Ace Of MICE fuarına Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de fuarın açılışına katılarak, Konyaaltı Belediyesi standında ziyaretçileri ağırladı. Başkan Esen, fuarda kongre, sergi ve toplantı sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Antalya’nın en büyük kongre merkezlerinden biri olan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ni anlattı.

Konyaaltı Belediyesi standını Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı ziyaret etti. Başkan Esen, ziyaretçilerle bir süre sohbet ederek, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nin Antalya için önemini anlattı. Başkan Semih Esen, Antalya’da turizmin 12 aya yayılması noktasında kongre ve toplantılarının çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Esen, “Antalya iklim koşulları, konaklama kapasitesi, kongre ve toplantı salonları bakımından çok önemli bir kapasiteye sahip. Gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'mizi, sektörün önde gelen kurumlarına tanıtarak, Antalya'mızın kongre turizmine katkı sağlıyoruz” dedi.

Başkan Semih Esen, öğleden sonra da fuardaki turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Turizmi masaya yatıran Esen ve turizmciler, fuarların sektöre etkisini değerlendirdi.Konyaaltı Belediyesi, 30 Haziran’a kadar sürecek Ace Of MICE fuarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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