Manavgat´ta ırmağa giren genç boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı´na giren Ömer Güzel Şahin (25), boğuldu.

Manavgat´ın Karabük Mahallesi´ne 2 arkadaşıyla birlikte gelen Ömer Güzel Şahin, saat 18.00 sıralarında serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı´na girdi. Bir süre sonra Ömer Güzel Şahin ırmakta çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama sonucunda Ömer Güzel Şahin, suya girdiği yerin 300 metre ilerisinde boğulmuş halde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Ömer Güzel Şahin´in cenazesi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-06-28 23:57:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.