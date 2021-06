Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında Türkiye sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldi

1 Temmuz itibariyle başlayacak olan normalleşme adımları sonrasında sağlık turizminde hareketlilik yaşanacağını belirten Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Çallıoğlu, “Bu pandemi sürecinde alınan kısıtlamalar sonucu gelen hasta sayısı azaldı. Son 2 aydır sürekli bize çok sayıda ülkeden gelmek isteyen hastalar ulaşıyor. Türkiye sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldi. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk 3’üncü sıraya yakın zamanda yükseleceğiz” açıklamasına yer verdi.

Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da arkadaşları ile birlikte kurduğu işletmede yurt dışından Türkiye’ye gelmek isteyen hastalara rehberlik ve tedavi konusunda öncülük eden Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Çallıoğlu (40), Türkiye’nin sağlık turizmindeki önemini anlattı. Türkiye’nin sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldiğini ifade eden Çallıoğlu, Türkiye’nin yapılan çalışmalar sonucunda ilk 3’üncü sıraya yakın zamanda yükseleceğini belirtti. Çallıoğlu, “Sağlık turizminde her türlü donanıma sahibiz. Türk hekimlerimizi tüm dünya yakından tanıyor. Hekimlerimizin özverili çalışmasını bu pandemi sürecinde dünya daha yakından tanıdı. Gerek şehir hastanelerimiz, gerekse özel hastanelerimiz olsun hepsi yüksek teknolojiye sahip. Her türlü tedavi yapılıyor” sözlerine yer verdi.



“2 aydır sürekli bize çok sayıda ülkeden gelmek isteyen hastalar ulaşıyor”

Pandemi döneminde gelen hasta sayısında azalma olduğunu ifade eden Çallıoğlu, “Son 2 aydır sürekli bize çok sayıda ülkeden gelmek isteyen hastalar ulaşıyor. Hepsini erteliyorduk. Bu Temmuz itibariyle ve aşılamanın artması ile bu sayıların artacağını düşünüyorum. Sağlık sistemimiz birçok ülkeye göre çok iyi durumda. Diğer ülkelerde yapılamayan işlemler bizim ülkemizde yapılıyor. Mesela bilimsel radyoloji işlemleri birçok ülkede yok” açıklamasını yaptı.



“Ülkemiz fiyat açısından da çok uygun”

Türkiye’nin daha çok hangi alanlarda tercih edildiğine de cevap veren Çallıoğlu, “Psikiyatriden tutun, jinekolojik onkolojiye, plastik cerrahiye ve diğer birçok alanda tedavi bulamayan hastalarımızı Türk doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Bize başvuru yapan hastaların tümüne cevap veriyoruz. Ama son zamanlarda İngiltere’den en çok obezite cerrahisi için hastalar başvuru yapıyor. Türki Cumhuriyetlerden daha çok onkolojik vakalar geliyor. Ülkemiz fiyat açısından da çok uygun. Bazı ülkelere göre tedavi ücretlerimiz 10’da 1 düzeyinde. Son teknoloji ve çok iyi doktorlarımız ile bu süreç yönetiliyor” dedi.



"Sağlık turizminde en iyi reklamın bu hastalar olduğunu düşünüyorum"

Hastaların yurt dışından internet sitesi üzerinden de ulaşabildiğini belirten Çallıoğlu, “Hastalarımız bize internet sitemiz üzerinden de ulaşabiliyor. Doktorlarımız ile online olarak görüşebiliyorlar. Bizim amacımız süreci hızlandırmak. Tanısının bir an önce konmasını sağlıyoruz. Böbrek nakli ve karaciğer naklinde bazı ülkelerde sıra beklenirken bizim ülkemizde akraban nakil olabiliyor. Hastanın amacı sadece tedavi olmak değil. Biz hastamızın tüm anlarında yanında olmak istiyoruz. Hasta ile iletişimi koparmıyoruz. Sağlık turizminde en iyi reklamın bu hastalar olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek” açıklamasına yer verdi.

