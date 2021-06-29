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(ÖZEL) Alanya yılda 70 spor organizasyonuyla spor turizminde öne çıkıyor

DHA

(ÖZEL) Alanya yılda 70 spor organizasyonuyla spor turizminde öne çıkıyor


Engin ANAK/ALANYA(Antalya),(DHA)Antalya'nın Alanya ilçesi deniz, kum, güneş üçlüsünün yanı sıra düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla da spor turizminde öne çıkıyor. Yılda yaklaşık 70 spor organizasyonunun düzenlendiği ilçeye bu sayede binlerce yabancı sporcu geliyor. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Alanya'nın diğer yerlere göre ucuz, ulaşımı kolay ve küçük bir şehir olduğunu belirterek, "Diğer şehirlerde, kar, buz, ulaşım sorunu, şehir otellerinin fiyatlarının yüksek olması, ekonomik olarak da iklim olarak da lokasyon olarak da federasyonların Alanya'mızı seçmesinde en büyük etken" dedi.
Alanya'da her yıl 14'ü uluslararası 70 spor organizasyonu gerçekleştiriliyor. Yıllardır devam eden organizasyonlar ilçedeki tatil turizminin yanı sıra özellikle spor turizmine de katkı sağlıyor. Kış aylarında azalan turizmi spor organizasyonları hareketlendirirken, Alanya farklı branşlardan birçok yarışa ev sahipliği yapıyor. Ilıman iklimi sayesinde yaz-kış yarışların düzenlenebilmesine olanak sağlayan ilçeye bu sayede binlerce yabancı yarışmacı da geliyor. Özellikle triatlon, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Ultra Trail, Dağ Koşusu, plaj futbolu ve birçok farklı branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleniyor.
"14'Ü ULUSLARARASI 70 SPOR ORGANİZASYONU YAPILIYOR"
Alanya'da 70 farklı spor organizasyonunun gerçekleştiğini ve ilçenin bu anlamda birçok şehri geride bıraktığını aktaran Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, tesisleşmenin ve bunun geliştirilmesinin çok daha iyi noktalara gelmelerini sağlayacağını vurguladı. Levent Uğur, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Alanya, sporun başkenti olmuş bir lokasyon şu anda. Bunun aksini kimse iddia edemez çünkü yılda 70'in üzerinde organizasyon yapılan bir şehir haline geldi. Bunun içerisine kamp turizmi de dahil ki bunları saymıyoruz bile bu adetin içerisine. Bunun 14'ü uluslararası organizasyon oldu. Bunlar Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, etap yarışmaları, puanlı yarışmalar. Bu bağlamda Alanya spor konusunda çoğu yerin önüne geçti. Hatta şu anda Türkiye'de bence bir numara. Sadece biraz tesisleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Daha da tesisleşmesiyle yeni spor salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları vs. Alanya'nın bence uzun yıllar Türkiye'de sporun baş şehri olmasının önüne geçemeyeceğini düşünüyorum" dedi.
"UCUZ VE İKLİMİNİN ILIMAN OLMASI EN BÜYÜK ETKEN"
Alanya'nın diğer yerlere göre ucuz, ulaşımı kolay ve küçük bir şehir olduğunu vurgulayan Levent Uğur, "Spor salonları veya sahalara yakın küçük çaplı otellerimiz, pansiyonlarımız, apart otellerimiz var. Bunlar ucuz, sporcuların konaklaması için ucuz yerleşkeler. Artı güneşimiz, ılıman iklimimiz kışın burada organizasyon yapılmasına olanak sağlıyor. Diğer şehirlerde, kar, buz, ulaşım sorunu, şehir otellerinin fiyatlarının yüksek olması, ekonomik olarak da iklim olarak da lokasyon olarak da federasyonların Alanya'mızı seçmesinde en büyük etken" diye konuştu.
30 YIL ÖNCEKİ YARIŞMACILAR GELECEK
Alanya'da tam 30 yıldır aralıksız yapılan ve büyük ilgi gören triatlon yarışlarının bu yıl 30'uncusuna ev sahipliği yapacaklarını da anlatan, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, şunları söyledi: "Bu yıl 30'uncusunu yapacağız ve Alanya Belediyesi olarak bu yıla özel çok güzel sürprizlerimiz var. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda 30'uncu yıl triatlonu gerçekleştireceğiz. Öncelikle her zamanki gibi 2 gün değil, 1 gün kayıtlar 4 gün yarışlar olmak üzere bu yıl 5 gün sürecek. 30'uncu yıl sürprizleri bizde kalsın sadece birincisini söyleyeyim. 30 yıl önce yarışmış tüm sporcuları, '30 yıl önceki gençleri' bu yıl burada yarıştıracağız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Alanya'da geçen yıllarda yapılan triatlon yarışlarından arşiv görüntüler
Yarışlardan drone görüntüler
Levent Uğur'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2021-06-29 10:46:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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