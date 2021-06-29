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Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü

DHA

Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ters yönde giden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan (36) yaşamını yitirdi,. otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Hatıplar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halinde olan ve Mehmet Ali Örlü idaresindeki 07 AFM 988 plakalı otomobil ile ana yolda ters yönde ilerleyen Mehmet Arslan'ın kullandığı 07 LKC 71 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle parçalanan motosikletten savrulup refüje çarpan sürücü Mehmet Arslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Örlü ile yanında bulunan Rüya Buzgan ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Arslan'ın taktığı kaskın da parçalandığı belirlendi.
Kazayı gören bir kişi, uyarılarına rağmen, motosikletin ters yönden çok hızlı gittiğini belirterek, "Dedim bu 100 metre gitmez. Adama bağırdım ama nereden duyacak. Ondan sonra cayırtı oldu burada" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-06-29 12:02:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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