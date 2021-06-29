Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde serada çalışan Ramazan Genç (55), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Serik'e bağlı Yanköy Mahallesi'nde F.T.'ye ait serada işçi olarak çalışan Ramazan Genç´in seranın dışına gübre taşıdığı 07 FN 031 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Ramazan Genç, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Acı haberi alıp gelen Ramazan Genç'in yakınları, fenalık geçirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-06-29 12:40:24
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