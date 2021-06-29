Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (3)



'ÖNCE SAĞI NAKLETTİK'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli operasyonu devam ediyor. Yavuz Ayılmazdır'a gerçekleştirilen operasyon saat 02.00'de başladı. İlk olarak sağ kol nakledilen Ayılmazdır'a, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlık ettiği 30 kişilik ekip sol kol nakil operasyonunu sürdürüyor.

Operasyonun gidişatıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilk olarak sağ kolun nakledildiğini ve 7 saat sürdüğünü söyledi. Kalabalık ekiple ameliyatın yapıldığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Kolayladık ameliyatı ama ne olacağı belli olmaz. Ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Mikrocerrahi ameliyatıdır bu. Önce sağı naklettik. Sonra sola başladık ancak sağa tekrar döndük bazı revizyonlar gerekti. Sanırım 2 saate kadar biter. Zaman zaman aksaklıklar oluyor ama 2 saate biter herhangi bir aksilik olmazsa" diye konuştu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-06-29 13:25:07



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