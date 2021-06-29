Alanya'da av köşküne beton yol çalışması

Alanya Belediyesi tarafından restore edilerek Av Müzesi olarak turizme kazandırılan Demirtaş Av Köşkü’ne ulaşımı sağlayan yol, Beton (SSB) yol tekniği ile kaplanıyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından restore edilerek Avcılık Müzesi olarak turizme kazandırılan Demirtaş Av Köşkü’nün yolu kaliteli asfalt ile kaplandı. Alanya Belediyesi, özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. İlk defa Avsallar Konak Caddesi’nde uygulanan Beton (SSB) yol, Demirtaş Mahallesi’nde bulunan Av Köşkü yolunda da uygulamaya başlandı. Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, önce altyapı ve kaldırım çalışması yapılan Demirtaş Sedre Av Köşkü yolunda çalışmalara başladı.

Yücel: “Restore edip ayağa kaldıracağız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Restore edip ayağa kaldırdığımız Selçuklu dönemi eserleri arasında bulunan Sultan Alaaddin Keykubat Av Köşkü’nün yolunu ziyaretçilerimiz için modern ve güvenli bir hale getiriyoruz. Şu an ekiplerimiz bölgede çalışmasını sürdürüyor. Beton yolun görsel olarak tarihi mekanlarımızla daha uyumlu olduğunu gördük. Bu yüzden aslına uygun şekilde restore ettiğimiz ve Avcılık Müzesi olarak tasarladığımız Demirtaş Sedre Av Köşkü’nün yolunu da SSB Beton Yol tekniğini kullanarak kaplamasını gerçekleştireceğiz. Şimdiden bölgemize ve ziyaretçilerimize hayırlı olsun” dedi.

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