Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)

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14 SAATTE NAKLEDİLDİ

Türkiye´nin 5´inci çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi´nde Yavuz Ayılmazdır´a yapıldı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan´ın başkanlık ettiği 30 kişilik ekip, çift kolu Yavuz Ayılmazdır´a toplam 14 saatte nakletti. İlk olarak sağ, ardından sol kolun nakledildiği Ayılmazdır, yoğun bakıma alındı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-06-29 16:20:36



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