Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki İsmail Gencer hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Boğazkent Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Birkan G. yönetimindeki üzerinde plakası bulunmayan traktör ile İsmail Gencer yönetimindeki 42 BE 046 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, traktörün arkasında takılı zirai aletin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, sürücü İsmail Gencer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yanındaki Nezahat Tiryaki ve Anakız Kocaoğlu ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İsmail Gencer'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Birkan G. ise emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-06-29 16:24:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ ...
İsmail Balaban'dan, Başkan Böcek’e ziyaret
YEREL HABERLER İsmail Balaban'dan, Başkan Böcek’e ziyaret
Alanya'da av köşküne beton yol çalışması
YEREL HABERLER Alanya'da av köşküne beton yol çalışması
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı
Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor
YEREL HABERLER Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama ...
234 STK'dan 'vurma beni' çağrısı
YEREL HABERLER 234 STK'dan 'vurma beni' çağrısı
Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik
Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
AÜ ile Büyükşehir Belediyesi arasında otopark yapım protokolü Bin 797 araçlık katlı otopark ve aynı zamanda afet acil toplanma merkezi olarakta kullanılacak alan, 1 yıl içinde tamamlanacak
YEREL HABERLER AÜ ile Büyükşehir Belediyesi arasında otopark yapım ...
AEDAŞ, yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını yaptı Kurban Bayramı boyunca planlı kesinti yapılmayacak Yılın en yüksek tüketimi yaz aylarında yaşanıyor
YEREL HABERLER AEDAŞ, yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı ...
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (3)
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ ...
Makaslı galerici cinayeti kamerada
YEREL HABERLER Makaslı galerici cinayeti kamerada
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Başkan Uysal, Ace of MICE fuarında sektör temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Ace of MICE fuarında sektör ...
Antalya'da motosiklet kazası; baba yaralandı, 12 yaşındaki oğlu öldü 
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet kazası; baba yaralandı, 12 ...
Taksinin çarptığı Tülin öldü, Gülsüm ağır yaralandı
YEREL HABERLER Taksinin çarptığı Tülin öldü, Gülsüm ağır yaralandı
(Düzeltme) Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında Türkiye sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz ...
Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
YEREL HABERLER Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü ...
Kepez’in yaz spor okulları açılıyor
YEREL HABERLER Kepez’in yaz spor okulları açılıyor
'Kalp gözümüz açık' diyerek 800 bin TL dolandıran çifte 5'er yıl hapis
YEREL HABERLER 'Kalp gözümüz açık' diyerek 800 bin TL dolandıran ...
Motosiklet tutkusu baba oğlu ayırdı Antalya’da motosiklet kazasında Hollanda vatandaşı çocuk hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Motosiklet tutkusu baba oğlu ayırdı Antalya’da ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
'Babam beni korudu' dedi, cinayet anı görüntülerini mahkemeye sundu
YEREL HABERLER 'Babam beni korudu' dedi, cinayet anı görüntülerini ...
Antalya'da makaslı cinayet kamerada Tartıştığı arkadaşının göğsüne makas saplayıp öldürdü
YEREL HABERLER Antalya'da makaslı cinayet kamerada Tartıştığı ...