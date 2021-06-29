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Başkan Böcek, '6 ay çok aç kaldın' dediği Balaban'a baklava yedirdi

DHA

Başkan Böcek, '6 ay çok aç kaldın' dediği Balaban'a baklava yedirdi


ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Sarı Fırtına' lakaplı Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ı makamında ağırladı. 'Survivor 2021 Şampiyonluk Kupası'nı birlikte kaldıran Başkan Böcek ve Balaban, duygusal anlar yaşadıklarını belirtti. Başkan Böcek, Balaban'a "6 ay boyunca çok aç kaldın" diyerek, elleriyle baklava yedirdi.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreşçisi İsmail Balaban, 6 ay önce Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret ederek Survivor yarışması için dua ve destek istemişti. Başkan Böcek de İsmail Balaban'ı Dominik'e dualarla uğurlayıp, 'şampiyonluk' sözü almıştı. Güçlü rakipleriyle 6 ay mücadele eden Balaban, finale kalıp sevenlerinin desteğiyle 'Survivor Şampiyonu' oldu ve Başkan Böcek'e verdiği sözü tuttu. 'Kırkpınar Başpehlivanlığı' ve 'Dünya Şampiyonluğu' unvanlarına 'Survivor 2021 Şampiyonluğu'nu da ekleyen 'Sarı Fırtına' İsmail Balaban, Antalya'ya büyük onur ve gurur yaşattı.
'HEP DUA ETTİK'
Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinde belediye binası önünde kalabalık bir grup tarafından coşkuyla ve alkışlarla karşılanıp, Başkan Böcek ile kucaklaştı. Böcek, 'Manevi oğlum' dediği Balaban'a sarılıp başarısından ve şampiyonluğundan dolayı Balaban'ı tebrik etti. Duygusal anlar yaşadığını söyleyen Böcek, Balaban'ı dualarla uğurladıklarını hatırlatarak, "Benim sarı fırtınamın, manevi evladımın gidişinde çok dua etmiştim. Her akşam Survivor başlamadan önce yerimizi alıyorduk ve mücadelesini heyecanla izliyorduk. Türkiye'nin onuru, gururu, ata sporumuzun temsilcisi oldu. Dualarımızı esirgemedik ve hep destek olduk. Başaracağına inanmıştım. Ailesine, annesine, babasına, hocalarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'SÖZÜMÜ TUTTUM'
İsmail Balaban da 2008 yılından beri kardeşi Turan Balaban'la birlikte Başkan Böcek'in kendilerine destek olduğunu belirterek, "Güreşe başladığımdan beri birlikteyiz. Manevi babam oldu. Bugünlere gelmemde büyük katkısı var. Allah razı olsun. Beni dualarla uğurladı. Kendisine söz vermiştim. 'Şampiyon olup geleceğim' demiştim. Bu sözümü tutmanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum" dedi.
BAKLAVA YEDİRDİ
Balaban, Survivor Şampiyonluk Kupası'nı Başkan Böcek ile birlikte kaldırıp Antalyalılara armağan etti. 'Survivor 2021 Şampiyonu Oğlum İsmail Balalan'ı Tebrik Ediyorum' yazılı fotoğrafını Balaban'a hediye eden Böcek, Balaban'ın Dominik'te çok açlık çektiğini hatta ceza yediğini hatırlatıp baklava ikramında bulundu. Kendi elleriyle Balaban'a baklava yediren Böcek, şifa olmasını diledi.
KIRKPINAR İÇİN KAMPA GİRİYOR
İsmail Balaban, 10 gün sonra yapılacak Kırkpınar güreşleri için yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını ve tekrar şampiyon olmak için mücadele edeceğini söyledi. Ziyaretin sonunda Böcek ve Balaban, tüm Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileriyle fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-06-29 16:33:40

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