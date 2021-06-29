Cinkaya, Manavgat OSB başkanlığı görevini, Güngör'e bıraktı

Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cinkaya’nın işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yapılan olağanüstü seçimde OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör getirildi.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis heyet toplantısı Manavgat Kaymakamı ve Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Dr. Mustafa Yiğit başkanlığında gerçekleştirildi. MATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ünde yer aldığını 15 kişilik müteşebbis heyet ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle Manavgat OSB Yönetim Başkanlığından istifa eden Ali Cinkaya’da katıldı. Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısı ve başkanlık seçimi gerektirildi. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin tamamının oyu ile Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Seydi Tahsin Güngör seçildi.

"Devir sürecini bekliyoruz"

Manavgat Kaymakamı ve Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Dr. Mustafa Yiğit toplantıda yaptığı konuşmada zorlu bir sürecin ardından Manavgat OSB’nin kurulduğunu hatırlatarak “Arazinin Maliye Hazinesinden Manavgat OSB’ye devrini bekliyoruz. Devir işlemlerinin ardından imar planları yapılacak, alt ve üst yapının tamamlanması ile Manavgat OSB devreye girecek” dedi.

“Manavgat ekonomisine güç katacak”

Manavgat’ta OSB’nin kurulması ile kent ekonomisinin daha da güçleneceğinin altını çizen Kaymakam Yiğit, turizm ve tarım ağırlıklı olan Manavgat ekonomisinin OSB ile çeşitleneceğini, iş alanı ortaya çıkacağını ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Yiğit, “turizmtarım ikilisin organize sanayi ile birlikte sanayinin de gelişmesini sağlayacak ve üçlü bir saç ayağı oluşacak” diye konuştu.

“Güngör, başarılı olacak”

Manavgat OSB’ye Başkan seçilen MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ü tebrik eden Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit, “Seydi Başkan merhum başkanımız Ahmet Boztaş’ın en yakın çalışma arkadaşlarından birisiydi. MATSO Başkanlığını görevine seçilmesinin ardından geçen süreçte gayretli çalışmalarını görüyoruz. Bir yöneticide olması gereken her türlü özellik var. Rahatlıkla tüm görevlerinde başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

"Elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

Manavgat Kaymakamı ve Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mustafa Yiğit ve müteşebbis heyet üyelerine teşekkür eden MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, zorlu bir sürecin ardından Manavgat OSB’nin kurulduğunu söyledi.

Güngör, “Bu zorlu süreçlerde merhum Başkanımız Ahmet Boztaş ve kaymakamımızın çok büyük emekleri oldu. Gece gündüz demeden çaba gösterdiler ve Manavgat OSB kuruldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Manavgat OSB yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti olarak el birliği ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Manavgat OSB’yi faaliyete geçirerek ilçemiz ekonomisini güçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.