Atatürk Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı’nın bir kısmının 30 Haziran Çarşamba günü 22.00 ile 1 Temmuz Perşembe günü 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında kentin ana arterlerinden olan Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde iki noktada asfalt onarım çalışmaları yapılacak. Bulvarın 353.Sokak ile 357.Sokak arası 326.Sokak ile 323.Sokak arasındaki kısmı 30 Haziran Çarşamba akşamı saat 22.00 itibaren taşıt trafiğine kapatılacak. Bulvarın, yoğun bir çalışmanın ardından 1 Temmuz Perşembe sabahı saat 06.00’dan itibaren yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergâhları kullanabilecek.

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