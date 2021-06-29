Manavgat OSB Başkanı Güngör oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat OSB Başkanı Güngör oldu

İHA

Manavgat OSB Başkanı Güngör oldu

Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cinkaya’nın işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yapılan olağanüstü seçimde OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör getirildi.
Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis heyet toplantısı Manavgat Kaymakamı ve Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Dr. Mustafa Yiğit başkanlığında gerçekleştirildi. MATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ünde yer aldığını 15 kişilik müteşebbis heyet ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle Manavgat OSB Yönetim Başkanlığından istifa eden Ali Cinkaya’da katıldı. Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısı ve başkanlık seçimi gerektirildi. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin tamamının oyu ile Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Seydi Tahsin Güngör seçildi.

Arazinin devri sürecini bekliyoruz
Manavgat Kaymakamı ve Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Dr. Mustafa Yiğit toplantıda yaptığı konuşmada zorlu bir sürecin ardından Manavgat OSB’nin kurulduğunu hatırlatarak “arazinin Maliye Hazinesinden Manavgat OSB’ye devrini bekliyoruz. Devir işlemlerinin ardından imar planları yapılacak, alt ve üst yapının tamamlanması ile Manavgat OSB devreye girecek” dedi.

Manavgat ekonomisine güç katacak
Manavgat’ta OSB’nin kurulması ile kent ekonomisinin daha da güçleneceğinin altını çizen Kaymakam Dr. Yiğit, turizm ve tarım ağırlıklı olan Manavgat ekonomisinin OSB ile çeşitleneceğini, iş alanı ortaya çıkacağını ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Yiğit, “turizmtarım ikilisin organize sanayi ile birlikte sanayinin de gelişmesini sağlayacak ve üçlü bir saç ayağı oluşacak” diye konuştu.

Kaymakam Yiğit:" Başkan Seydi Güngör'ün başarılı olacağını düşünüyorum"
Manavgat OSB’ye Başkan seçilen MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ü tebrik eden Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit, “Seydi Başkan merhum başkanımız Ahmet Boztaş’ın en yakın çalışma arkadaşlarından birisiydi. MATSO Başkanlığını görevine seçilmesinin ardından geçen süreçte gayretli çalışmalarını görüyoruz. Genç, çalışkan ve beyefendi. Bir yöneticide olması gereken her türlü özellik var. Rahatlıkla tüm görevlerinde başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

Güngöre:" Yönetim ve müteşebbis heyeti olarak el biliği ile çalışacağız"
Manavgat Kaymakamı ve Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Dr. Mustafa Yiğit ve müteşebbis heyet üyelerine teşekkür eden MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, zorlu bir sürecin ardından Manavgat OSB’nin kurulduğunu söyledi. Güngör, “Bu zorlu süreçlerde merhum Başkanımız Ahmet Boztaş ve Sayın Kaymakamımızın çok büyük emekleri oldu. Gece gündüz demeden çaba gösterdiler ve Manavgat OSB kuruldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Manavgat OSB yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti olarak el birliği ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Manavgat OSB’yi faaliyete geçirerek ilçemiz ekonomisini güçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

Cinkaya:" Başkan Güngör'e elimden gelen desteği vereceğim"
Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa eden Ali Cinkaya ise başkanlığa getirilen Seydi Tahsin Güngör’ü tebrik ederek başarılar diledi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle OSB’ye yetirince zaman ayıramadığını ve istifa etiğini belirten Cinkaya bundan sonraki süreçte Başkan Seydi Tahsin Güngör’e elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama ...
8 günde 120 bin Rus turistin geldiği Antalya, Akdeniz'de ilk sırada
YEREL HABERLER 8 günde 120 bin Rus turistin geldiği Antalya, ...
Atatürk Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatılacak
Başkan Böcek, '6 ay çok aç kaldın' dediği Balaban'a baklava yedirdi
YEREL HABERLER Başkan Böcek, '6 ay çok aç kaldın' dediği Balaban'a ...
Cinkaya, Manavgat OSB başkanlığı görevini, Güngör'e bıraktı
YEREL HABERLER Cinkaya, Manavgat OSB başkanlığı görevini, Güngör'e ...
Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ ...
İsmail Balaban'dan, Başkan Böcek’e ziyaret
YEREL HABERLER İsmail Balaban'dan, Başkan Böcek’e ziyaret
Alanya'da av köşküne beton yol çalışması
YEREL HABERLER Alanya'da av köşküne beton yol çalışması
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı
Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor
YEREL HABERLER Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama ...
234 STK'dan 'vurma beni' çağrısı
YEREL HABERLER 234 STK'dan 'vurma beni' çağrısı
Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik
Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
AÜ ile Büyükşehir Belediyesi arasında otopark yapım protokolü Bin 797 araçlık katlı otopark ve aynı zamanda afet acil toplanma merkezi olarakta kullanılacak alan, 1 yıl içinde tamamlanacak
YEREL HABERLER AÜ ile Büyükşehir Belediyesi arasında otopark yapım ...
AEDAŞ, yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını yaptı Kurban Bayramı boyunca planlı kesinti yapılmayacak Yılın en yüksek tüketimi yaz aylarında yaşanıyor
YEREL HABERLER AEDAŞ, yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı ...
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (3)
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ ...
Makaslı galerici cinayeti kamerada
YEREL HABERLER Makaslı galerici cinayeti kamerada
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Başkan Uysal, Ace of MICE fuarında sektör temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Ace of MICE fuarında sektör ...
Antalya'da motosiklet kazası; baba yaralandı, 12 yaşındaki oğlu öldü 
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet kazası; baba yaralandı, 12 ...
Taksinin çarptığı Tülin öldü, Gülsüm ağır yaralandı
YEREL HABERLER Taksinin çarptığı Tülin öldü, Gülsüm ağır yaralandı
(Düzeltme) Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz sonrasında Türkiye sağlık turizminde son 5 yılda dünyada 10. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Sağlık turizminde gözler 1 Temmuz ...
Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü öldü
YEREL HABERLER Ters yöndeki motosiklet, otomobille çarpıştı; sürücü ...