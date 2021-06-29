Kablolarda başlayan yangında trafo yandı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da trafo kablolarının neden olduğu belirtilen yangında duman gökyüzünü kapladı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki trafoda meydana geldi. Trafonun kablolarının bir anda alev almasıyla gökyüzünü siyah duman tabakası kapladı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kablolardan çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik şirketi ekipleri de yangın noktasına gelerek olası tehlikeye karşı elektrik akımını kesti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-06-29 19:32:11



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