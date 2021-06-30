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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç OSD’nin yeni başkanı Ali Başar Ayan

İHA

Genç OSD’nin yeni başkanı Ali Başar Ayan

Antalya OSB’deki ikinci kuşak sanayiciler tarafından kurulan Genç Organize Sanayi Derneği, üçüncü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Başkan Elçin Ekici Öztürk, görevi Ali Başar Ayan’a devretti.
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların 2’nci ve 3’üncü kuşak temsilcileri tarafından kurulan Genç Organize Sanayi Derneği (Genç OSD), üçüncü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen genel kurula, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Bölge Müdürü İlhan Metin, dernek üyeleri ve Bölge sanayicileri katıldı.

Oy birliği ile seçildi
Divan heyetinin oluşturulması ile başlayan genel kurulda, Genç OSD Kurucu Başkanı Canan Gürkan Divan Başkanlığı, Dernek Üyeleri Beyhan Bacanak ile Çayan Poçins ise divan katip üyeliği görevlerini üstlendi. Yönetim Kurulunun 2 yıllık döneme ait faaliyet raporu ile bilanço gelirgider tablosunun sunulmasının ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun üye seçimine geçildi. Mevcut Başkan Elçin Ekici Öztürk’ün tekrar aday olmadığı seçimde, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Başar Ayan adaylığını açıklayan tek isim oldu. Dernek üyeleri, açık oylama usulü yapılan seçimde Ali Başar Ayan, Nazlı Can Delibaş, Simay Şahinyılmaz, Ebubekir Tulpar, Gülçin Yazıcı, Mehmet Çağlayan ve Anıl Talat Akbağ’ı oy birliğiyle yeni yönetim kurulu olarak belirledi.

Sorumluluklarımızın farındayız
Genel kurulun hemen ardından gerçekleşen başkanlık devir teslim töreninin açılış konuşmasını yapan Genç OSD Önceki Dönem Başkanı Elçin Ekici Öztürk, “Bugün her birimiz işletmelerimizde birer genç kuşak olabiliriz. Lakin büyüklerimizden yavaş yavaş, sağlam adımlarla görevleri devralmayı öğrenmek ve ileride firmalarımızı büyütüp yeni kuşaklara geçişini sağlamak konusundaki sorumluluklarımızın farkındayız. Antalya OSB, genç bir sanayi bölgesidir. İleride kuşaklar arası geçişler sağlandıkça köklü firmaların yer aldığı bir bölge haline geleceğine inancımız tamdır” dedi.
Görev süresi boyunca kendisine destek olan kişilere ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Öztürk, en özel teşekkürü sona sakladığını belirterek “2016 yılında Başkanımız Sayın Ali Bahar biz gençleri ilk kez bir araya getirdiğinde hepimiz heyecanlandık. Lakin bende bir başka anlamı daha vardı bu buluşmanın. Aynı masada buluşan aile şirketlerinin genç kuşaklarıydık biz. Henüz yönetimi devralmamış, Antalya sanayisinde kendi işinden başkasını tanımayan, sanayi vizyonu gelişmemiş bireylerdik. Ama bugün geldiğimiz noktada her birimiz sorumluluklarımızın farkında ve görevlerimizin bilincindeyiz. Bende yaşatmış olduğu aydınlanma için de Ali Başkan’ımıza buradan sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hani bazı insanların kariyerlerinde kilit kişiler vardır ya, kendisi benim için tam da öyledir” ifadelerini kullandı. Öztürk, konuşmasının ardından başkanlık rozetini yeni Başkan Ali Başar Ayan’a devir etti.

Gücün kaynağı üretmek
Genç OSD’nin yeni Başkanı Ali Başar Ayan ise üyelerini geleceğe hazırlamak için çalışacaklarını belirtip “Bizler Genç OSD olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti değerlerini benimsiyor ve önemsiyoruz. Bir ülkenin bağımsızlığının temel şartı kuşkusuz ekonomik gücü ve bu güce sahip olmanın anahtarı ise üretmektir. Bizlerde üyelerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak onları geleceğe hazırlamak, Antalya OSB'de yer alan firmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak, bölge sanayimizin gücünün ve üretim potansiyelinin artmasına katkı koymayı hedefliyoruz. Biz her geçen gün büyüyen derneğimizde işletmelerimizin geleceğin üretim vizyonuna pencere açan birer merkez olmasını istiyoruz. Bunun içinde var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ortak kültür devam edecek
Yeni dönemde de derneğin sahip olduğu kültür ve gelenekleri devam ettireceklerini aktaran Ayan, “Sayın Ali Bahar 2016 yılında bizleri bir araya getirdiğinde birçoğumuz birbirimizi tanımadığımız gibi Bölge Müdürlüğü binasına dahi ilk kez geliyorduk. Ancak o toplantıdan çıktığımızda hepimizin benzer sorunları, zorlukları yaşadığını ve yalnız olmadığımızı gördük. Devamında da önce çok güzel ve güçlü bağları olan arkadaşlıklar ardından da bugün bizleri ortak bir paydada birleştiren derneğimiz ortaya çıktı. Buradan Sayın Başkanımız Ali Bahar'a ve yönetim kuruluna derneğimizin kuruluşu ile ilgili vizyonları ve bizlere olan destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Antalya OSB’deki genç sanayicileri bir araya getiren projenin mimarı olan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, hayatının en mutlu ve en gururlu günlerinden birini yaşadığını belirtti. Genç OSD’denin kısa zamanda eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduğunu, gençlerin kendilerinden çok daha iyi bir şekilde Antalya OSB’yi yönetip temsil edeceklerini kanıtladıklarını söyleyen Bahar, “O kadar harikasınız ki, muadiliniz yok. Bu işi sizin kadar başarıyla götüren, bu kadar enerjik, bu kadar usulü bilen, kibar, dinamik bir topluluk gerçekten yok. Elde ettiğiniz başarı, daha büyük işler başaracağınızın kanıtı niteliğindedir. Bu kültürle sizler buraları devir alacaksınız. Nasıl fabrikalarınızı yüceltiyorsanız, Antalya OSB’yi de yücelteceksiniz, buna adımız kadar eminiz” diye konuştu
Bölge Yönetim Kurulunun elde ettiği başarıda istişarenin çok önemli bir payı olduğunu aktaran Bahar, “Burayı bir aile gibi yönetiyoruz. Bir başarı varsa bu başarı yönetim kurulumuzdaki istişare kültüründen geliyor, konunun uzmanlarına danışıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Başarı bir kişiyle olacak bir şey değildir, başarı hepimiz olursak, biz olursak elde edeceğimiz bir şeydir. Siz aslında burada en çok bunu, biz olmayı ve bir olmayı gösteriyorsunuz. Bizi son dönemde en çok heyecanlandıran haberler, Karadeniz’de doğalgaz ya da doğuda petrol bulunmasıdır. Bu hepimizi çok heyecanlandırıyor ve cari açığı bununla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Oysa elimizde başka, çok daha kıymetli bir cevher var. Bu cevher gençlerimiz, sizlersiniz. Gençlerimizin içerisinden çıkaracağımız bilim insanları, kaşifler, kalifiye insanlar, inanın doğalgazdan ya da petrolden daha fazla katma değere vesile olacaktır. Bizi asıl heyecanlandırması gereken onların içerisinde çıkaracağımız doğal değerlerdir. Bunun da tek yolu evrensel normlarda, kaliteli, her türlü ideolojinin uzağında bilimi temel alan bir eğitimdir. Evrensel standartlarda kaliteli bir eğitim olmadan ilerle olmaz, iyi bir eğitim alamayan bireylerden kalifiye kıymetler yaratamazsınız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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