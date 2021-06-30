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Kerem Görsev: Müzisyenlerin var olma nedeni, müzik çalmak

DHA

Kerem Görsev: Müzisyenlerin var olma nedeni, müzik çalmak


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde müzik dinletisi sunan piyanist ve caz sanatçısı Kerem Görsev, koronavirüs sürecinin müzisyenler açısından çok zor geçtiğini belirterek, "Müzisyenlerin var olma nedeni müzik çalmak. Müzisyenler son 1,5 sene içinde çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Umarım, artık sular seller gibi konserlerimiz gelir. 1,5 senenin özlemini gideririz. Müzisyenler konserlerde çaldıkları sürece manevi olarak var olurlar" dedi.
Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde, caz piyanisti Kerem Görsev ile Volkan Hürsever ve Ferit Odman'dan oluşan `Kerem Görsev Jazz Trio´ müzik dinletisi sunuldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen dinleti için salona otelde konaklayan turistlerden az sayıda izleyici alındı. Dinleti için otelin balkonunda da özel düzenleme yapıldı. Sahnede 1,5 saatlik bir performans sergileyen Kerem Görsev Jazz Trio'su birbirinden güzel eserleri çalarak, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Dinletiden önce konuşan Kerem Görsev, son 1,5 yılda müzisyenlerin çok sıkıntılı dönemler geçirdiğini anlatarak, "Müzisyenlerin var olma nedeni müzik çalmak. Müzisyenler son 1,5 sene içinde çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Maddi ve manevi yıpranıldı. Biz şanslıydık, bu süreyi daha rahat geçirdik. Daha rahat geçirdik derken hayatta kalma imkanlarımız biraz daha fazlaydı diğer müzisyenlere nazaran. Ne yazık ki hayatını kaybeden müzisyenler oldu. Bu çok üzücü" dedi. 
'SÜTTEN KESİLEN BEBEK GİBİYİZ'
Trioda arkadaşları Ferit Odman ve Volkan Hürsever'i çok özlediğini vurgulayan Görsev, "Çok uzun zamandır çalmıyoruz. Bu bizim için çok acı bir şey. Sütten kesilen bebek gibiyiz. Bebek nasıl annesinin memesine devamlı saldırır, biz de öyleyiz. Çalmak istedik, arzu ettik ama olmadı. Bu sırf Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyada müzisyenler bu sorunu yaşadı. Çok daha zor yaşayan müzisyenler oldu. Onun için şükürler olsun bugün ilk defa sahneye çıkacağız. Umarım, artık böyle sular seller gibi konserlerimiz gelir. 1,5 senenin özlemini gideririz" diye konuştu.
'DİNLEYİCİYLE İNTERAKTİF BİREBİR YAKIN İLİŞKİDE OLMAK FARKLI BİR ŞEY'
Kısıtla süresince müzisyenlerin sosyal medya mecraları üzerinden canlı yayınlar yaparak ve çeşitli konserlere katılarak sevenleriyle buluşma imkanına kavuştuğunu belirten Kerem Görsev, sosyal medya üzerinde yapılan hiçbir etkinliğin konserlerin yerini tutamayacağını söyledi. Kerem Görsev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal medya platformlarından ben de 5-6 kere ciddi konser verdim. Sürekli canlı paylaşımlar yaptım, sosyal medya hesaplarımdan. Evde piyanonun başına telefonu veya kamerayı koyup oradan çok canlı yayınlar yaptık. Tabii konser gibi olmuyor o. Dinleyiciyle interaktif birebir yakın ilişkide olmak farklı bir şey. Şimdi şurada çalarken yanımızda o insanlar oturacak. Onların gözlerine bakacağız, onlar bize bakacaklar. Ne hissedecekler ne isteyecekler bir elektrik alışverişi var orada. Keyifli olacak, böyle daha iyi. Sosyal medyada gerçekleştirilen etkinlikler de çok iyiydi. Ben dün akşam 2 tane farklı etkinliğe katıldım. Biri ABD üzerinden gerçekleştirildi. Sosyal medyadaki daha suni oluyor, canlı olmuyor. Orada da insanlar özlüyorlar, size mesajlar atıyorlar. Siz çalarken yorumlar yolluyorlar, 'Keşke burada olsanız, keşke biz orada olsak. Konserler başlasa da gelsek' diyorlar. Müzisyenler konserlerde çaldıkları sürece manevi olarak var olurlar. Onun için haydi bütün müzisyenler konsere diyelim."DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-06-30 12:01:39

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