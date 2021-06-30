Kepez’e 12 yeni pazar

Kepez Belediyesi, gecekondulardan modern konutlara dönüşümünü sağladığı Ahatlı Mahallesi’ne kapalı pazar inşa ediyor. Daha önce açık semt pazarı olarak hizmet veren pazar alanının üzeri, pazarcı esnafının ve vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için çatı ile kapatılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3197 sokakta 1785 metre kare büyüklüğündeki kapalı pazar alanındaki çalışmaları inceledi. Kepez’in dört bir yanına kapalı pazarlar geldiğini bildiren Başkan Tütüncü, “Ekiplerimiz dur durak bilmeden çalışıyor. Mahalleye dönüşen köylerimizden, en uzak mahallelerimize kadar kapalı pazar inşa ediyoruz. Esnafımızın daha rahat bir şekilde faaliyetini sürdürmesi, hem de pazar yerlerini kullanan hemşehrilerimizin sağlıklı, daha güvenli, korunaklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz.” diye konuştu.



Ahatlı’ya modern pazar

Ahatlı Mahallesi’ne de muhteşem bir kapalı pazar geldiğini belirten Başkan Tütüncü, “Söz verdiğimiz eserleri bir bir hayata geçirmek bizler için büyük bir mutluluk vesilesi. 2021 yılı esnafa desteklerimizin bambaşka bir şekilde ilerlediği bir yıl oldu. Bu yıl pandemi ile mücadelede de esnafımıza önemli destekler verdik. Bunların yanında da özellikle esnaflarımıza yönelik çok önemli tesisleri de hayata geçirdik. İşte onlardan birisi de birçok mahallede eş zamanlı olarak inşa etmekte olduğumuz kapalı pazarlar. İnşallah bu yılın sonuna ulaştığımızda 12 tane yeni pazarı açmış ve hemşerilerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Ahatlı pazaryeri, mahallemize ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Başkan Tütüncü’ye Ahatlı pazar alanını inceleme gezisinde Antalya Seyyar ve Sabit Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Bülent Kaplan’da eşlik etti.



Konforlu pazar alanı

Ahatlı kapalı pazarının bu yıl bitirilmesi planlanıyor. Pazar yerinde, zabıta ofisi, tuvaletler ve çay ocağı üniteleri bulunacak, ışıklandırma ve ses sistemi de olacak. Kapalı Pazar alanı bitinceye kadar Ahatlı’daki pazar 3158 Sokak’taki geçici yerinde yine cuma günleri hizmet vermeye devam edecek.

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