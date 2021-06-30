Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (2)

4 HELİKOPTER, 23 ARAZÖZ, 118 GÖREVLİ İLE MÜDAHALE
AntalyaKonya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesine sevk edilen 4 helikopterle havadan; 23 arazöz, 6 su tankeri, 4 dozer ve 118 kişilik personelle de karadan alevlere müdahale ediliyor.
Gündoğmuş kavşağında başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin kapattığı AntalyaKonya kara yolunda sürücüler ise yol kenarına araçlarını park ederek, çalışmaları takip etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-06-30 16:18:25
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