Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (3)

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ALEVLER KISMEN KONTROL ALTINDA

AntalyaKonya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu 1,5 saatte kontrol sağlanan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunda da trafik normale dönmeye başladı. Jandarma ekipleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla önce AntalyaKonya tarafını ardından da diğer yönü kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Öte yandan yangında ilk belirlemelere göre, 15 hektarlık orman arazisi zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-06-30 16:37:07



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