Vücuduna halat dolanan caretta caretta ölü bulundu

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Caretta Caretta' deniz kaplumbağası, ölü bulundu. Kaplumbağanın boynuna ve ayaklarına halat dolandığı belirlendi.
FinikeDemre karayolundaki Gökliman Koyu'nda, deniz yüzeyinde hareketsiz bir cisim gören vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cismin, 'Caretta Caretta' türü bir deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Boynuna ve ayaklarına halat dolanan kaplumbağanın ölü olduğu tespit edildi. Caretta Caretta, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla karaya çıkartılıp Finike Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2021-06-30 16:57:05
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