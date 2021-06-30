Alanya'da çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi yandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık orman arazisi yandı.



Yangın, saat 17:00 sıralarında Alanya ilçesi İncekum mevkiinde başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Örmen Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 1 ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4 helikopter sevk edildi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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