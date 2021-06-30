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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çavuşoğlu ve Lavrov'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

DHA

Çavuşoğlu ve Lavrov'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Rus mevkidaşı ile biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Antlaşması'na bir etkisi var, ne de Montrö Antlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Bugün ifade edildi, herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi. Belek'te Regnum Carya Hotel'deki buluşmada, iki bakan arasındaki ikili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kanal İstanbul, Suriye, Libya, Karabağ konularının yanı sıra turizmden, ekonomik ilişkilere birçok konu hakkında iki bakan önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantıda Rus gazetecilerin Kanal İstanbul'un yapılmasıyla Montrö Sözleşmesi'ni hükümsüz kalacağı yönündeki iddiaları ve yeni bir sözleşme imzalanmasının gündeme gelip gelmeyeceği konusuna iki bakan yanıt verdi. Cumartesi günü Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atıldığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, o törende Kanal İstanbul'la ilgili düşüncelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyayla ve Türk kamuoyuyla paylaştığını söyledi.
Şu anda boğazdan geçen trafiğe bakıldığında ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün boğazın maksimum kapasitesi güvenli geçiş için 25 bin, ama şu anda bu rakam yılda 45 bini geçmiş durumda. 2050'yi şöyle bir hesapladık, 78 bini aşacak, 80 bine ulaşacak. Ve her bakımdan ihtiyaç olduğu için yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyon projeyi hayata geçirmek için artık somut adımlar atmaya başladık. Ve bugün bu projeyi hayata geçirmek için diğer aşamalarının üzerinde de ilgili kurumlarımız, birimlerimiz çalışıyor. Uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi, talep var" dedi.
Bazen Türkiye'de ve dışarıda da tartışmalar olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Bu yeni açılacak kanalın, Kanal İstanbul'un Montrö Antlaşması'na bir etkisi var mı? Şunu net söylemek isterim. Ne Kanal İstanbul'un Montrö Antlaşması'na bir etkisi var, ne de Montrö Antlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var. Montrö Antlaşması sadece boğazdan geçişleri düzenlemiyor, Karadeniz'de kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin gemilerin ne kadar kalacağı, tonajı, bunların hepsini düzenliyor. Ayrıca Montrö Antlaşması'nın nasıl revize edileceği veya sonlandırılacağı da yine antlaşmanın içinde var. Yani Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Antlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacak. Türkiye bugüne kadar Montrö Antlaşması'nı harfiyen uygulamış bir ülkedir ve imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir. Kanal İstanbul'u inşallah inşa ederek, boğazdaki trafiği hafifleteceğiz. Özellikle ticari gemilerin uzun uzun bekleme süreleri var. Boğaz için, İstanbul için risk oluşturan patlayıcı madde taşıyan gemilerin geçmesine de izin vermiyoruz. Tüm bunlar Kanal İstanbul'la birlikte yeniden düzenlenecek ama Montrö Antlaşması'yla herhangi bir ilgisi yoktur. Zaten Kanal İstanbul'da bizim iç hukukumuza tabi olacak. Bu bakımdan da Montrö Antlaşması'nın Kanal İstanbul'a herhangi bir etkisi olmayacak."
"Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türk meslektaşlarından Montrö Antlaşması kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda memnun olduklarını belirterek, "Bugün ifade edildi, herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır. Burada görüşmeler konusunda cumhurbaşkanı bugün açıklama yaptı, halkın sorularına cevap verdi. Olup biteni kapsamlı olarak değerlendirdi" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-06-30 19:01:13

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