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5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti (2)

DHA

5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti (2)


REKTÖR ÖZKAN: TATLI BİR YORGUNLUK YAŞIYORUZ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Yavuz Ayılmazdır'a 14 saat süren çift kol nakli ameliyatından sonra tatlı bir yorgunluk yaşadıklarını söyledi. Hastanın iki elini de sağlıklı bir şekilde kullanabilmesinin en büyük arzuları olduğunu aktaran Rektör Özkan, "Sonuçta bizim istediğimiz iki eli olan, iki elini de kullanabilen hastaları görebilmek. Bunlar zorlu ameliyatlar, prosedürler. Her yerde bu anlamda yapılmıyor. Tecrübenin de çok kıymeti var. Her hastamızdan bir şey öğreniyoruz. Öğrenim süreci hepimiz için devam ediyor. Bu hastamızda biraz daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldık. Ancak sağlam ve tecrübeli bir ekibimiz var. Bu anlamda ameliyat sıkıntısız geçti. Hastamızı yoğun bakıma devrettik. Bu da ayrı bir süreç. Bu kadar uzun süren ameliyatlardan sonra hastayı uyandırmak daha güvenli oluyor. Çok iyi bir yoğun bakımımız var. Şu anda hastamız onların takibinde. Uygun olduğu zamanda da hastamızı servise almayı planlıyoruz" dedi.
KRİTİK SÜREÇ 10 GÜN
Hastanın yaşı, ihtiva ettiği hastalıkların kritik süreci farklı kıldığını ifade eden Rektör Özkan, "Ancak genel olarak söylemek gerekirse, mikrocerrahi ameliyatlarda, transplantasyonlarda özellikle 10 gün teyakkuzda olmamız gerekiyor. O süre başladı, şu bir iki gün riskli olanı dolaşım açısından. Ondan sonra biraz daha sağlam oluyor. Ama dolaşım açısından ilk 10 gün hepimiz diken üstünde oluyoruz. 'Aman hastamıza bir şey olmasın, sıkıntı olmasın ameliyat anlamında' diye. İlk 10 günden sonra bu süreci atlatıyoruz" diye konuştu.
2 GÜN SONRA SERVİSE ALINACAK
Hastayı bir iki gün içinde servise almayı planladıklarını söyleyen Rektör Özkan, "Her şey iyi gidiyor. Aslında yoğun bakımdaki bir hasta için konuşmak da doğru değil. Araya başka bir engel girebilir ve o süreç biraz daha uzayabilir. Yoğun bakımlar enfeksiyonun daha yoğun görülebildiği yerler. İnşallah öyle bir şey olmazsa hastayı bir iki gün içinde serviste görmeyi umut ediyorum. Tüm bu süreci ve bilgilerini sizlerle her aşamada paylaşacağız. Daha güvenli hissettiğimizde paylaşmak daha doğru diye düşünüyorum" dedi.
'KARDEŞİMDEN HİÇ AYRILMADIK'
Yavuz Ayılmazdır'ın ağabeyi Bayram Ayılmazdır (40) ise Kars'ın Verimli köyünde yaşadıklarını, talihsiz olayın yaşanmasından sonra kardeşi ile bir vücut gibi olduklarını söyledi. Kardeşinin her ihtiyacını karşıladığını ifade eden Bayram Ayılmazdır, "9 yaşından beri kardeşim Yavuz Ayılmazdır'ın yanından bir an olsun ayrılmadım" diye konuştu.
KANAL ÇALIŞMASINDA PATLAYAN DİNAMİT
Su kanalı çalışmasında kullanılan dinamitin patlamasıyla kardeşinin iki elini bilek hizasından kaybettiğini ifade eden Bayram Ayılmazdır, "Korkunç olay kardeşim 9 yaşındayken gerçekleşti. Su kanal çalışması esnasında kayaları patlatmak için kullanılan dinamitlerden patlamamış bir malzeme, oyun oynarken yaktıkları ateşe bu maddeyi attıklarında bir patlama meydana geliyor. Böylece kardeşim Yavuz, elinin ateşin üzerinde olması nedeniyle iki eli parçalanıyor. Sonrasında birlikte bugünlere geldik. Şükür ediyoruz, Antalya'ya geldik ve nakil işlemi tamamlandı. Hiçbir sıkıntımız yok. Başta bağış yapan aileye teşekkür ediyoruz. Özlenen ve Ömer hocalarımdan ve tüm çalışanlardan Allah razı olsun" dedi.
'ŞU AN MUCİZEYİ YAŞIYORUZ'
Annesi ve babasının Kars'ta yaşadığı için kardeşiyle birlikte İstanbul'da sürekli bir arada olduklarını ifade eden Bayram Ayılmazdır, "Her yaşımız beraber geçti. 20 yıl onun eli, ayağı, her şeyi oldum. Ağabeyi olarak üzerime düşen her şeyi yapmaya çalıştım. Bugüne, bu dakikaya kadar üzerime düşen her şeyi yaptım. Şu an mucizeyi yaşıyoruz. Hocalarımız bu mucizeyi gerçekleştirdi. İnşallah sonuna kadar her şey olumlu gider. Mesut ve mutlu buradan ayrılırız" diye konuştu.
BÜYÜK SÜRPRİZ
Naklin bekledikleri bir şey olmadığını, kendilerine çok büyük sürpriz olduğunu söyleyen Bayram Ayılmazdır, "Zaten duyduğumuzda şaşırdık. Onun da hayali iki elinin olması ve onları kullanabilmekti. Her şey olumlu giderse ellerine ve kollarına yeniden kavuşur, mesut ve mutlu olur. Onun mutluluğunu da kimse anlatamaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-06-30 19:37:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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